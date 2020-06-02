Der perfekte Forward Lunge: Schritt für Schritt

Wenn du Anfänger bist, solltest du dich zuerst auf die richtige Haltung konzentrieren (mehr dazu später). Beginne mit 2 oder 3 Sätzen mit jeweils 8 bis 10 Wiederholungen pro Bein. Dein Ziel sollte es sein, alle Wiederholungen mit einer perfekten Haltung zu machen. Beweg dich also langsam und behalte die Kontrolle über deinen Körper. Wenn du bereits fortgeschritten bist, solltest du dennoch zuerst deine Haltung überprüfen und dann entweder mit Gewichten trainieren oder die Anzahl der Wiederholungen und Sätze erhöhen. Alternativ kannst du auch Variationen hinzufügen, um das Training intensiver zu gestalten.



Ganz gleich, wie du dein Workout auch gestaltest, auf ein Warm-up solltest du niemals verzichten. Mach für ein paar Minuten Mobilisierungsübungen, um deine Hüfte zu öffnen, und Aktivierungsübungen, um deine Gesäßmuskulatur zu stimulieren. So bereitest du deine Muskeln perfekt auf dein Workout vor und verbesserst abgesehen davon noch deinen Bewegungsradius.