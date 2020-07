Mit Klimmzügen zu einem trainierten Oberkörper

Zwei Klimmzug-Variationen zum Ausprobieren

Diese Variationen sorgen für mehr Intensität, indem sie andere Muskeln trainieren oder die Gesamtzeit unter Anspannung (also die Dauer, die ein Muskel während eines Satzes beansprucht wird) erhöhen. Außerdem bereiten sie dich auf noch anspruchsvollere Übungen wie Klimmzüge mit Ringen oder Muscle-ups vor.



Alles, was du brauchst, ist eine Klimmzugstage, ein Klettergerüst oder eine ähnliche stabile, waagerecht und über Kopf angebrachte Stange, um die Klimmzug-Variationen in deine Workout-Routine zu integrieren. Sobald du es schaffst, drei bis fünf normale Klimmzüge mit perfekter Haltung zu machen, kannst du eine der beiden Variationen (oder auch beide) ausprobieren. Dein Ziel sollten drei bis fünf Sätze mit jeweils so vielen Wiederholungen wie möglich sein. Starte jede Wiederholung aus der Dead-Hang-Position (mit gestreckten Armen an der Klimmzugstage hängen), um deinen Bewegungsradius zu vergrößern. Du kannst natürlich noch weitere Sätze und Wiederholungen machen, solltest aber dabei immer auf die richtige Haltung achten.