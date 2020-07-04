Wie du perfekte Split Squats machst und warum sie in deine Trainingsroutine gehören

Ein Split Squat kann dir helfen, Kraft und Ausdauer deiner Po- und Oberschenkelmuskeln zu verbessern. Außerdem trainiert er deine geraden und schrägen Bauchmuskeln. Mach mit, wenn dir Nike Trainerin Betina Gozo Schritt für Schritt erklärt, wie du einen perfekten Split Squat machst und warum du ihn in dein nächstes Beintraining integrieren solltest.



Er mag wie ein Ausfallschritt aussehen und klingt wie ein Squat, aber der Split Squat ist ein ganz eigener Move mit ganz eigenen Trainingseffekten. Anders als der Ausfallschritt ist ein Split Squat statisch (man beginnt und beendet die Übung in einer gleichbleibend gegrätschten Position, statt die Fußstellung bei den Wiederholungen zu verändern), und die meiste Arbeit findet im vorderen Bein statt. Stell dir den Split Squat wie einen Air Squat vor, nur mit anderer Fußstellung. Nike Trainerin Betina Gozo erklärt dir alles, was du über den Move wissen musst.