Optimiere deine Unterarm-Plank für bessere Ergebnisse

Mit diesen Tipps bleibst du in Form und erzielst bessere Ergebnisse.

Planks zu beherrschen hat beinahe schon etwas Magisches. Diese einfache Übung aktiviert deine Muskeln von den Schultern bis zu den Waden. In diesem Artikel zeigt dir Nike Trainer Kirsty Godso, was du tun musst, um in Form zu bleiben. Befolge ihre Tipps, um bessere Ergebnisse zu erzielen.



Es fühlt sich vielleicht so an, als würde die Zeit langsamer vergehen, wenn du in der Plank-Position bist. Das könnte daran liegen, dass es sich bei der Plank um eine isometrische Übung handelt. Anstatt dynamische Wiederholungen zu machen, nimmst du für eine bestimmte Zeit eine statische Haltung ein. Für maximale Effizienz und Intensität musst du deine Muskeln von den Schultern bis zu den Waden aktivieren. Damit dir das gelingt, solltest du die folgenden Tipps von Nike Trainer Kirsty Godso befolgen.