Der einfach Weg, sich gesund zu ernähren
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Coaching und Ernährung
Der einfach Weg, sich gesund zu ernähren
Von Nike Training
Versuch nicht, dich perfekt zu ernähren. Es sind die kleinen Schritte, die zu großen Erfolgen führen.
"Das beste Training hilft nichts, wenn man sich schlecht ernährt." Was wie ein Klischee klingt, ist dennoch wahr. Um wirklich fit zu werden, musst du gesund essen.
Das heißt aber nicht, dass du dich immer perfekt ernähren musst.
Die meisten Menschen scheitern beim Thema gesunde Ernährung, weil sie den Anspruch haben, alles perfekt zu machen, erklärt der Precision Nutrition-Coach und ausgebildete Ernährungsberater Brian St. Pierre. "Oft, vor allem im Januar, geraten Menschen in diese 'Alles-oder-Nichts'-Haltung. Sie fangen eine Hardcore-Diät an, die sie aber nicht durchhalten, weil sie alles andere als nachhaltig ist.", so St. Pierre.
"Intelligenter ist es, Diät als etwas Kontinuierliches zu betrachten."
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Es ist intelligent, Diät als etwas Kontinuierliches zu betrachten. Dazu solltest du dir die Frage stellen, welche kleinen Änderungen du an deiner Ernährung vornehmen kannst, um sie zu verbessern. "Stell dir diese Frage jeden Tag aufs Neue. Und bevor du dich versiehst, hast du deine Ernährung wirkungsvoll umgestellt", erklärt St. Pierre. "Das passiert natürlich nicht über Nacht, aber kleine Schritte führen zum Ziel. Positive Veränderungen werden so zum Teil deines Lebens und zu einer neuen Lebenseinstellung."
Damit dieser kontinuierliche Ansatz funktioniert, musst du dir selbst gegenüber schonungslos ehrlich sein: Wie sehen deine Ernährungsgewohnheiten aus und was kannst du wirklich ändern. "Hier geht es um das echte Leben", erklärt Krista Scott-Dixon, Leiterin des Programms bei Precision Nutrition und seit fast 20 Jahren Ernährungsberaterin. "Das ist kein magisches Universum, in dem alles möglich ist. Es geht darum, mit kleinsten Schritten die richtige Richtung einzuschlagen, und das gleich heute."
"Ein erster solcher Schritt könnte es sein, jeden Tag Gemüse zu essen."
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Ein erster solcher Schritt könnte es sein, jeden Tag Gemüse zu essen. Wenn das klappt, könntest du als Nächstes versuchen, eine schlechte Ernährungsgewohnheit abzustellen, zum Beispiel Snacks oder Süßigkeiten zwischendurch zu essen. Fang einfach an, nicht täglich, sondern nur alle zwei Tage Süßigkeiten zu essen. Wenn du dich an beides gewöhnt hast, versuch es mit einem weiteren kleinen Schritt. Dann noch einen und noch einen. Der Punkt ist, immer wieder kleine Fortschritte zu machen und so Kontinuität zu erreichen. Dabei ist es ganz normal, dass du auch mal scheiterst. "Wie in Videospielen hast du auch hier unendlich viele Leben oder Versuche. Wenn du es also heute nicht schaffst, dann klappt es halt morgen", so Scott-Dixon. Mach dich also nicht verrückt, wenn du bei deiner Diät mal einen schlechten Tag erwischst. St. Pierre schlägt stattdessen folgende Strategie vor: "Nutze Rückschläge als Feedback und betrachte sie nicht als persönlichen Fehler." Scott-Dixon empfiehlt außerdem, sich alles zu notieren, was gut gelaufen ist. "Die Menschen konzentrieren sich immer nur auf das, was nicht funktioniert. Dabei läuft meist 80 Prozent richtig! Nutze diese Erfolge, um eine Struktur zu entwickeln", erklärt sie. So wirst du von Tag zu Tag erfolgreicher. Mach es zur Gewohnheit: Befolge die oben beschriebene Strategie und nimm eine kleine, positive Änderung an deiner Ernährung vor, zum Beispiel jeden Tag Gemüse zu essen. Verknüpfe diese Änderung mit einer Gewohnheit, zum Beispiel mit deinem Mittagessen. Wenn du also das nächste Mal darüber nachdenkst, was du zu Mittag essen möchtest, denk sofort daran, dass du Gemüse essen möchtest. Und wenn du das tatsächlich tust, dann gratuliere dir selbst dazu. So entwickelst du eine neue Gewohnheit.