Dankbarkeit und Anerkennung spüren mit Tunde Oyeneyin

Tunde Oyeneyin ist 36. 36 Jahre formten ihren heutigen Ruf als Fitness-Ikone. Laut der Personal Trainerin und Trainerin für Indoor-Cycling wären all ihre Erfolge nicht ohne die Rückschläge möglich gewesen, die sie erlebt hat. In dieser Folge erzählt uns Tunde von den Höhen und Tiefen ihres Lebens und ihrer Karriere. Wir erfahren, wie der Verlust ihrer Mutter ihr geholfen hat, die beste Version ihrer selbst zu werden, warum Selbstzweifel ein Katalysator für Veränderungen sind und wie verpasste Gelegenheiten dich in die richtige Richtung lenken können. Tundes Geschichte ist eine Geschichte der Dankbarkeit und der Verwirklichung der eigenen Träume.