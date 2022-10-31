5 coole Herbst-Aktivitäten, die dich ins Schwitzen bringen

Wenn die Temperaturen sinken, kuscheln wir uns alle gerne drinnen ein und bewegen uns nicht viel. Und auch wenn es für Körper und Geist wichtig ist, Ruhepausen zu machen, ist es genauso wichtig, in Bewegung zu bleiben. Es mag den Anschein haben, als hätte man in den kühleren Monaten weniger Möglichkeiten, draußen aktiv zu sein. Aber es gibt verschiedene Aktivitäten im Herbst, die einen zum Schwitzen bringen können – und sich noch nicht einmal wie ein Workout anfühlen.

Die Physical Activity Guidelines for Americans empfehlen, dass Erwachsene pro Woche mindestens 150 Minuten lang einer aeroben körperlichen Aktivität mittlerer Intensität (wie z. B. schnelles Gehen, Yoga oder Gartenarbeit), 75 Minuten einer körperlichen Aktivität mit starker Intensität (wie z. B. Laufen, Seilspringen, Schwimmen und Radfahren) oder einer Kombination aus beidem nachgehen sollten. Kinder und Jugendliche sollten sich jeden Tag mindestens 60 Minuten lang mit mittlerer bis starker Intensität bewegen. Regelmäßiges Training kann deiner Gesundheit zugutekommen, indem dein Risiko für Krankheiten wie Diabetes, Herzkrankheiten und Krebs gesenkt wird.

Wenn du dich im Herbst draußen bewegen möchtest, erfährst du hier, welche sechs Möglichkeiten von zertifizierten Personal Trainer:innen empfohlen werden, um ins Schwitzen zu kommen. Je nach deinem momentanen Fitnesslevel, vorhandenen Beschwerden und anderen Faktoren fallen alle diese Aktivitäten wahrscheinlich in die Kategorie mittlerer Intensität. Und zwar, weil die meisten von ihnen Gehen und in einigen Fällen das Tragen schwerer Dinge beinhalten – z. B. große Kürbisse und Säcke mit Äpfeln.

Aber einige der folgenden Aktivitäten für den Herbst würden auch als intensives Training zählen, da du dabei laufen oder springen musst. Wenn du dir nicht sicher bist, ob diese Aktivitäten für dich geeignet sind, solltest du unbedingt mit deiner Ärztin oder deinem Arzt oder einer lizenzierten Gesundheitsexpertin bzw. einem Gesundheitsexperten sprechen.