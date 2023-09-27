Die 4 besten Leggings-Styles in großen Größen von Nike

Nicht alle Leggings sind gleich. Sie sehen zwar ähnlich aus, aber damit sie genauso gut sitzen, wie sie sich anfühlen, solltest du auf den Schnitt, den Style und das Material achten. Für die Freizeit (oder den Yogakurs) sind die dehnbaren Nike One vielleicht besser geeignet als die stützenden Nike Universa, die eher etwas für dein Workout sind.

Suchst du superweiche Leggings mit hohem Bund in großen Größen? Kein Problem. Die Nike Zenvy sind genau richtig für dich. Und dann gibt es noch die besten Nike Leggings in großen Größen mit Taschen. Die Nike Go sind bekannt für ihre anschmiegsame, leicht komprimierende Passform und sechs (ja, richtig, sechs) große Taschen.

Wenn du dich entschieden hast, welche Nike Leggings deinen Bedürfnissen entsprechen – vielleicht sogar alle vier –, kannst du anhand der Größentabelle für Nike Leggings die richtige Passform finden. (Hinweis: Nike Leggings in großen Größen umfassen die Größen 0X bis 4X.)

(Verwandter Artikel: So findest du die richtige Größe für deinen Nike Sport-BH)