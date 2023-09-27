Die 4 besten Leggings-Styles in großen Größen von Nike

Die 4 besten Nike Leggings-Styles in großen Größen
Einkaufs-Guide
Hier findest du die besten Nike Leggings in großen Größen für jede Gelegenheit – egal ob zum Trainieren oder Relaxen.
Nicht alle Leggings sind gleich. Sie sehen zwar ähnlich aus, aber damit sie genauso gut sitzen, wie sie sich anfühlen, solltest du auf den Schnitt, den Style und das Material achten. Für die Freizeit (oder den Yogakurs) sind die dehnbaren Nike One vielleicht besser geeignet als die stützenden Nike Universa, die eher etwas für dein Workout sind.
Suchst du superweiche Leggings mit hohem Bund in großen Größen? Kein Problem. Die Nike Zenvy sind genau richtig für dich. Und dann gibt es noch die besten Nike Leggings in großen Größen mit Taschen. Die Nike Go sind bekannt für ihre anschmiegsame, leicht komprimierende Passform und sechs (ja, richtig, sechs) große Taschen.
Wenn du dich entschieden hast, welche Nike Leggings deinen Bedürfnissen entsprechen – vielleicht sogar alle vier –, kannst du anhand der Größentabelle für Nike Leggings die richtige Passform finden. (Hinweis: Nike Leggings in großen Größen umfassen die Größen 0X bis 4X.)
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Die besten Nike Leggings in großen Größen nach Passform und Tragekomfort
1. Für mittleren Halt: Nike Universa
Wenn du auf der Suche nach einer Hose bist, die echt was mitmacht, dann sind die Nike Universa genau das Richtige für dich. Das mittelschwere InfinaSmooth-Material ist butterweich und enthält zu mindestens 50 Prozent recycelte Nylonfasern.
Diese Leggings in großen Größen fühlen sich nicht nur geschmeidig an, sondern gehen beim Intervalltraining, beim Step-Training, beim Yoga und allem dazwischen mit dir mit und bieten einen guten Halt, damit du dir keine Sorgen machen musst, dass etwas durchscheint. Das dehnbare, strapazierfähige Material ist blickdicht und für Squats geeignet.
Die beiden Seitentaschen sind kaum sichtbar, bieten aber trotzdem Platz für dein Handy oder deine Ausweiskarten. Diese Leggings mit hohem Bund gibt es in verschiedenen Längen und hübschen Pastellfarben wie Violett und Rosa sowie in klassischem Schwarz.
(Verwandter Artikel: So definiert Nike seine großen Größen für Damen neu)
2. Für leichten, sanften Halt: Nike Zenvy
Wie wäre es mit mehr als einer Nike Zenvy-Leggings? Du wirst sie schließlich die ganze Zeit tragen wollen! Diese Leggings in großen Größen gibt es in erdigen Farben, mehreren Silhouetten, z. B. mit hohem Bund, und verschiedenen Längen: kurz, ⅞, in voller Länge und als Bike Shorts mit einer Beininnenlänge von 20,3 cm.
Dank des schmalen Schnitts und des leichten InfinaSoft-Materials fühlen sich die Zenvy wie eine zweite Haut an. Sie sind zwar weich, aber trotzdem strapazierfähig, und sie bewegen sich beim Beugen und Strecken mit dir mit. Der breite Bund sorgt dafür, dass alles an seinem Platz bleibt, sogar dein Handy. Das findet hinten in der Einschubtasche Platz, wenn du im Fitnessstudio trainierst oder unterwegs bist.
3. Für festen, sicheren Halt: Nike Go
Die Nike Go haben sechs Taschen. Nicht zwei, nicht drei. Sondern sechs! Das bieten dir die Go: zwei nahtlose Seitentaschen, drei Einschubtaschen am hinteren Bund und eine Reißverschlusstasche am Oberschenkel. So hast du genügend Platz für Schlüssel, Kreditkarten, dein Handy und sogar eine Tube Lippenbalsam.
Wenn die Taschen allein dich nicht davon überzeugen, dass du diese Leggings brauchst, solltest du noch Folgendes wissen: Die Nike Go sind auch in Sachen Performance unschlagbar. Das mittelschwere InfinaLock-Material ist sowohl komprimierend als auch stützend, sodass du Jumping Jacks, High Knees oder Yoga-Flows machen kannst, ohne dir ständig die Hose wieder hochziehen zu müssen. Und letztendlich haben diese Workout-Leggings ihre guten Bewertungen auch der schweißableitenden Nike Dri-FIT-Technologie zu verdanken.
Der hohe, extrabreite Bund bietet zudem einen sicheren Sitz. Den inneren Kordelzug kannst du auch so anpassen, wie du willst. Was auch immer du im Fitnessstudio oder draußen machst, die Nike Go-Leggings sind vielseitig und können sowohl im Boxstudio als auch auf dem Weg zur Arbeit getragen werden. Sie sind in fünf Längen erhältlich: kurz, Capri, ⅞, in voller Länge und als Bike Shorts mit einer Beininnenlänge von 20,3 cm.
(Verwandter Artikel: Die 8 besten Fitness-Geschenke von Nike)
4. Für Vielseitigkeit und ganztägigen Komfort: Nike One
Vielseitigkeit heißt, dass das Material der Nike One nicht nur Schweiß ableitet (dank recycelter Polyesterfasern und Nike Dri-FIT-Technologie), sondern auch für Squats geeignet ist. Die Nike Dri-FIT-Technologie lässt den Schweiß schneller verdunsten und sorgt so für ein angenehmes Tragegefühl – egal ob du nur ein paar Erledigungen machst oder spontan zum Workout gehst.
Der weiche, dehnbare Stoff ist auch ideal für Power Yoga, Krafttraining oder Kickboxing – so ziemlich jedes Workout mit viel Bewegung. Die Nike One liegen eng an und formen deine Figur, ohne dich einzuschränken oder einzuschneiden. Sie sind daher perfekt geeignet für Bodenübungen oder zum Relaxen auf der Couch.
Du musst dir keine Sorgen machen, dass diese Leggings herunterrutschen. Nahtlose Seiten und der V-förmige Schnitt am hinteren Bund sorgen für eine geschmeidige Silhouette. Und du kannst zwischen einem mittelhohen Bund und einem hohen Bund wählen. Wenn du die Leggings in der Stadt tragen möchtest, solltest du wissen, dass sie zwei versteckte Taschen am Bund haben: eine kleine Tasche an der Seite und eine größere auf der Rückseite.
Text: Yelena Moroz Alpert