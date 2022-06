Athletenkochbuch: Colleen Quigleys Auberginenpizza

Heize den Ofen auf 500 Grad Fahrenheit vor. Schneide die Aubergine in ¼ Zoll dicke Scheiben oder Halbkreise. Bestreue sie mit Salz und leg sie auf ein Abtropfgitter oder einige Lagen Küchenpapier, um überschüssige Flüssigkeit abtropfen zu lassen. Lass in der Zwischenzeit 1 Teelöffel Olivenöl bei mittlerer Hitze in einer Pfanne heiß werden und füge dann den Grünkohl hinzu. Brate ihn für etwa 4 Minuten, wobei du ihn mehrmals mit der Zange wendest. Würze ihn mit Salz und Pfeffer und stell ihn zur Seite.



Verteile die Auberginenscheiben gleichmäßig auf einem Backblech, bestreiche sie mit Olivenöl und röste sie für 5 bis 6 Minuten. Wende sie dabei nach der Hälfte der Zeit. Verteile etwas Mehl auf eine saubere Fläche. Rolle den Pizzateig mit dem Nudelholz zu einem 12-Zoll-Kreis aus oder bringe ihn mit den Händen in Form. Gib etwas Olivenöl in die Pizzapfanne, leg den Teig in die Pfanne und gib etwas Olivenöl auf den Teig.



Nimm die Auberginenscheiben aus dem Ofen. Verteil den Ricottakäse auf dem Pizzateig. Stell den Ofen auf 450 Grad Fahrenheit zurück. Beleg den Pizzateig mit den Auberginenscheiben und dem Grünkohl und würze alles mit Salz und Pfeffer. Reibe den Knoblauch mit der Reibe in dünne Scheiben. Bestreue die Pizza abschließend mit dem Asiagokäse.



Backe die Pizza für 12 Minuten. Bestreu sie dann mit dem Knoblauch und schlag die Eier darüber auf. Backe die Pizza weitere 3 Minuten oder so lange, bis das Eiweiß fest geworden ist. Gib in der Zwischenzeit den Balsamico und den braunen Zucker in einen kleinen Kopf und verrühre die Mischung bei mittlerer Hitze mit dem Schneebesen, bis sie anfängt zu stocken. Nimm die Pizza aus dem Ofen, gib einen Löffel der Balsamicomischung darüber, bestreu alles mit Nährhefe und würze nochmal mit Salz und Pfeffer.