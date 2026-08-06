Leggings chauds pour l'hiver : pour t'entraîner dans le froid
Que tu sois adepte du running, de la salle de musculation ou des sports d'équipe, ton entraînement ne s'arrête pas à cause du mauvais temps. C'est pourquoi nos leggings d'hiver Nike sont fabriqués dans des tissus isolants qui conservent la chaleur. Cela signifie que tu peux continuer à faire de l'exercice tout au long des mois les plus froids. Les matières à la fois légères et résistantes t'offrent la protection nécessaire sans t'encombrer, et les coupes près du corps créent une finition épurée. Résultat ? Des leggings et des collants faciles à superposer, beaux et confortables à porter.
Plus de chaleur dans les conditions difficiles
Quand la température baisse, nos leggings thermiques Nike t'offrent la protection dont tu as besoin pour t'entraîner en toute sécurité. Les matériaux Therma-FIT absorbent la chaleur de ton corps pour garder tes muscles et tes articulations au chaud. Lorsque tu te mets à bouger, le tissu doté d'une technologie de régulation de la température réagit pour que tu restes à l'aise. Dans le même temps, les tissages à l'épreuve des squats assurent la couverture nécessaire pour t'étirer, faire des fentes ou sprinter en toute confiance. Et grâce à nos designs sans coutures confortables, tu peux affronter les entraînements les plus exigeants.
Réalise tes rêves
Tu vas au travail à vélo, pars pour une séance de musculation en plein air ou tu t'attaques à ton entraînement de marathon par une matinée glaciale ? Où que te mène ton programme sportif, nos leggings chauds te protègent. Les ceintures à taille haute aux designs profilés restent en place pendant que tu bouges. Et quand tu commences à transpirer, les modèles dotés d'empiècements en mesh au niveau des zones fortement sollicitées offrent une aération supplémentaire.
Joue à ton meilleur niveau
Avec nos leggings d'hiver de qualité supérieure conçus pour les athlètes, tu peux repousser tes limites, quel que soit le temps qu'il fait. Nous choisissons des coupes épurées et des tissus extensibles qui offrent une sensation seconde peau. Ces pièces sont donc faciles à superposer sous un jogging ou un short. Et avec un grand choix de styles, tu trouveras l'option parfaite pour toi. Opte pour des coloris monochromes classiques qui vont avec tout ou pour des couleurs vives qui se démarquent. La matière est également ultra-extensible, ce qui te permet de sprinter, de pivoter et de tacler en toute liberté. Tu t'habilles pour une séance d'entraînement ? Choisis un legging avec des poches zippées pratiques pour garder tes essentiels avec toi, comme ton téléphone ou tes clés.
Garde la tête froide
Parce que repousser ses limites implique de transpirer, notre gamme de leggings thermiques comprend des modèles fabriqués avec notre célèbre technologie Dri-FIT. Ce tissu évacue l'humidité et la disperse à la surface du vêtement pour qu'elle puisse s'évaporer rapidement, tandis que les tissus respirants permettent à l'air de circuler librement autour de ton corps. Cela t'aide à évacuer facilement l'excès de chaleur, pour que tu restes à l'aise et au sec sans perdre ta concentration.
Pour un avenir plus durable
Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone, et protéger le futur du sport. Tu veux nous rejoindre ? Choisis des leggings d'hiver portant la mention « Matières durables ». Les vêtements sont fabriqués avec au moins 50 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge.