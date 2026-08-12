  1. Training et fitness
    2. /
  2. Vêtements
    3. /
  3. Pantalons et leggings
    4. /
  4. Leggings

Leggings et Collants de Sport Taille Haute

NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Legging taille haute 43 cm avec cordon de serrage pour femme
NikeSKIMS Satin Shine
Legging taille haute 43 cm avec cordon de serrage pour femme
125 $
Nike One
Nike One Legging taille haute Dri-FIT pour ado (fille)
Matériaux recyclés
Nike One
Legging taille haute Dri-FIT pour ado (fille)
40 $
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Legging 7/8 taille haute avec poches pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro Sculpt
Legging 7/8 taille haute avec poches pour femme
75 $
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Legging 7/8 taille haute pour femme
Nike Pro Seamless
Legging 7/8 taille haute pour femme
80 $
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Legging 7/8 taille haute pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro Sculpt
Legging 7/8 taille haute pour femme
40 % de réduction
Nike One
Nike One Legging 7/8 taille haute avec poches pour femme
Matériaux recyclés
Nike One
Legging 7/8 taille haute avec poches pour femme
75 $
Nike Zenvy
Nike Zenvy Legging évasé taille haute sans couture avant pour femme
Nike Zenvy
Legging évasé taille haute sans couture avant pour femme
130 $
Nike Universa
Nike Universa Legging 7/8 taille haute sans couture avant pour femme
Matériaux recyclés
Nike Universa
Legging 7/8 taille haute sans couture avant pour femme
130 $
Nike Zenvy
Nike Zenvy Cycliste taille haute 13 cm pour femme
Nike Zenvy
Cycliste taille haute 13 cm pour femme
75 $
Nike One Seamless Front
Nike One Seamless Front Legging long taille haute pour femme
Matériaux recyclés
Nike One Seamless Front
Legging long taille haute pour femme
75 $
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Cycliste taille haute 13 cm Dri-FIT pour femme
Nike Pro Seamless
Cycliste taille haute 13 cm Dri-FIT pour femme
55 $
NikeSKIMS Ribbed Seamless
NikeSKIMS Ribbed Seamless Short 13 cm pour femme
NikeSKIMS Ribbed Seamless
Short 13 cm pour femme
65 $
NikeSKIMS Ribbed Seamless
NikeSKIMS Ribbed Seamless Legging taille haute 66 cm pour femme
Meilleure vente
NikeSKIMS Ribbed Seamless
Legging taille haute 66 cm pour femme
100 $
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Cycliste taille haute 13 cm pour femme
NikeSKIMS Satin Shine
Cycliste taille haute 13 cm pour femme
75 $
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Legging taille haute 66 cm pour femme
Meilleure vente
NikeSKIMS Satin Shine
Legging taille haute 66 cm pour femme
140 $
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Cycliste thermocollé taille mi-haute 18 cm pour femme
NikeSKIMS Satin Shine
Cycliste thermocollé taille mi-haute 18 cm pour femme
75 $
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Legging taille haute thermocollé 74 cm pour femme
NikeSKIMS Satin Shine
Legging taille haute thermocollé 74 cm pour femme
140 $
Nike Universa
Nike Universa Legging taille haute à coupe longue sans coutures avant pour femme
Matériaux recyclés
Nike Universa
Legging taille haute à coupe longue sans coutures avant pour femme
130 $
Nike Universa
Nike Universa Cycliste taille haute sans coutures avant 13 cm pour femme
Matériaux recyclés
Nike Universa
Cycliste taille haute sans coutures avant 13 cm pour femme
80 $
Nike Zenvy
Nike Zenvy Legging taille haute à coupe longue sans coutures avant pour femme
Nike Zenvy
Legging taille haute à coupe longue sans coutures avant pour femme
120 $
Nike Zenvy
Nike Zenvy Legging 7/8 taille haute sans couture avant pour femme
Nike Zenvy
Legging 7/8 taille haute sans couture avant pour femme
40 % de réduction
Nike Zenvy
Nike Zenvy Cycliste taille haute 20 cm pour femme
Nike Zenvy
Cycliste taille haute 20 cm pour femme
75 $
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Cycliste taille haute 13 cm Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro Sculpt
Cycliste taille haute 13 cm Dri-FIT pour femme
40 % de réduction
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Legging 74 cm pour Femme
NikeSKIMS Studio Stretch
Legging 74 cm pour Femme
125 $

Leggings de sport taille haute : plus d'extensibilité pour de meilleures performances

Quand vous voulez aller un peu plus loin, il vous faut des vêtements de sport qui soutiennent votre effort. Nos leggings de gym taille haute sont créés pour vous offrir plus de protection, afin de vous maintenir pendant l'entraînement. Découvrez des ceintures à logos et des empiècements structurés compressifs qui aident les muscles à agir et à récupérer rapidement. Les cordons de serrage internes s'ajustent afin d'améliorer votre confort. Vous attendez une future star du sport ? Le tissu Zonal, conçu dans le but d'évoluer avec vous pendant la grossesse, protègera votre ventre.


Par temps froid, optez pour des jambes longues qui retiennent la chaleur. Les modèles plus courts procurent une sensation d'aération quand le temps se réchauffe. Quant aux leggings corsaires, ils sont idéaux pour la mi-saison. Grâce à leur tissu ultra-souple, nos collants de sport taille haute s'étirent avec vous dans toutes les directions, de façon à ce que rien ne vous empêche d'atteindre vos objectifs. Squat-proof, ils restent opaques et ne se déforment pas.


Restez au frais et au sec grâce à notre technologie innovante Dri-FIT. Elle évacue la transpiration afin qu'elle s'évapore plus rapidement, ce qui vous permet de vous entraîner confortablement. Parce que leur fil intelligent et léger provient de bouteilles en plastique recyclées, votre legging d'entraînement à taille haute contribue à réduire les décharges. Vous pouvez rester connecté grâce à des poches plaquées pratiques, idéales pour accueillir un téléphone. À l'arrière, des poches zippées sont parfaites pour ranger vos clés et autres objets de valeur. Avec une palette qui va de teintes neutres à des couleurs audacieuses, vous trouverez un legging de sport taille haute assorti à votre style.