Vêtements d'été pour femme : affronte la chaleur en toute confiance
Profite à fond du temps chaud dans nos habits d'été légers et respirants pour femme. Pour t'entraîner en plein air ou faire monter la température à la salle, nos vêtements de sport sont faits pour relever tous les défis ou presque. Découvre des modèles aérés offrant une sensation de fraîcheur, même quand le mercure monte encore et encore. Comme ils sont déclinés dans une large gamme de couleurs et de coupes, tu ne manqueras pas de trouver une pièce qui te convient.
Prêts pour la chaleur
Les matières intelligentes de nos vêtements d'été pour femme sont faites pour te maintenir au meilleur niveau, même par beau temps. Les textures douces et les tissus légers savent se faire oublier, afin que rien ne t'entrave. Grâce à nos matières extensibles, tu peux te pencher, te tourner et sauter dans tous les sens. Envie de plus de maintien ? Nos modèles de compression enveloppent tes muscles pour les protéger des blessures. Ils t'apportent l'assurance que tes vêtements de sport resteront en place quand tu bouges. Sans oublier les coutures plates qui limitent les risques d'irritation de la peau et te permettent de t'entraîner plus longtemps.
Une technologie pour rester au frais
Prête à transpirer ? Grâce à la technologie Nike Dri-FIT intelligente, tu vas rester au frais et au sec, quelle que soit l'intensité de ta séance. Cette matière novatrice éloigne l'humidité de la peau et la disperse sur le tissu, d'où elle peut s'évaporer plus rapidement afin que tu sois toujours à l'aise. Nous avons poussé encore plus loin avec Nike Dri-FIT ADV, système amélioré grâce aux commentaires approfondis de sportifs et à la recherche en science du sport. On parle ici de cartographie du corps, de construction novatrice et de caractéristiques de conception fonctionnelles, adaptées pour te procurer les meilleures sensations.
Coupes respirantes
Tu pourras bouger librement dans nos vêtements d'été Nike pour femme déclinés dans des silhouettes et coupes spécialement pensées pour les journées chaudes : hauts sans manches, shorts légers et t-shirts courts. Les coupes amples laissent l'air circuler naturellement pour une sensation confortable. Les tailles extensibles et les cordons t'aident à obtenir l'ajustement parfait. Quand la météo est variable, les sweats à capuche zippés sont faciles à enfiler et retirer en fonction des besoins. Tu trouveras aussi des vêtements deuxième couche ultra-légers à manches longues qui protègent la peau du soleil.
Des modèles pour tous les défis
Nos habits d'été pour femme sont prêts à tout ce que la saison peut réserver. Un entraînement haute intensité ? Voici nos brassières de sport avec maintien dotées de bonnets moulés et de bretelles ajustables. Tu vas au studio de yoga ? Jette un œil aux leggings doux idéaux pour atteindre la paix intérieure. Et quand retentit l'appel du terrain de foot, tu peux soutenir ton équipe dans une tenue coordonnée présentant les mêmes couleurs que l'originale et un écusson brodé. L'emblématique Swoosh Nike, gage de qualité, orne toute notre collection.
Le prochain défi
Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone. Pour participer, choisis des vêtements d'été pour femme portant l'étiquette « Matières Durables ». Les vêtements sont fabriqués avec au moins 50 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge. Ce n'est que l'une de nos initiatives pour préserver le futur du sport.