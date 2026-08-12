Vêtements et habits d'été pour femme

Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic T-shirt oversize pour Femme
Nike Sportswear Classic
T-shirt oversize pour Femme
14 % de réduction
Nike Sportswear
Nike Sportswear T-shirt
Nike Sportswear
T-shirt
55 $
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Débardeur Dri-FIT pour femme
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Débardeur Dri-FIT pour femme
25 % de réduction
Nike Sportswear Chill Knit
Nike Sportswear Chill Knit T-shirt court pour femme
Nike Sportswear Chill Knit
T-shirt court pour femme
31 % de réduction
Nike Tempo
Nike Tempo Short de running Dri-FIT taille mi-haute avec sous-short intégré pour femme
Matériaux recyclés
Nike Tempo
Short de running Dri-FIT taille mi-haute avec sous-short intégré pour femme
25 % de réduction
Nike Swift
Nike Swift Haut de running à 1/4 de zip anti-UV Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Swift
Haut de running à 1/4 de zip anti-UV Dri-FIT pour femme
35 % de réduction
Nike ACG
Nike ACG Débardeur de trail femme Dri-FIT
Matériaux recyclés
Nike ACG
Débardeur de trail femme Dri-FIT
40 % de réduction
Nike Sportswear
Nike Sportswear Short indéchirable léger ample à taille haute pour femme
Matériaux recyclés
Nike Sportswear
Short indéchirable léger ample à taille haute pour femme
34 % de réduction
Nike Sportswear
Nike Sportswear Veste indéchirable oversize légère pour femme
Matériaux recyclés
Nike Sportswear
Veste indéchirable oversize légère pour femme
34 % de réduction
Nike Sportswear
Nike Sportswear Débardeur côtelé ajusté pour femme
Nike Sportswear
Débardeur côtelé ajusté pour femme
14 % de réduction
Nike Sportswear
Nike Sportswear Pantalon ample structuré à taille mi-haute pour femme
Meilleure vente
Nike Sportswear
Pantalon ample structuré à taille mi-haute pour femme
15 % de réduction
Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic T-shirt oversize pour Femme
Nike Sportswear Classic
T-shirt oversize pour Femme
15 % de réduction
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Robe Dri-FIT pour femme
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Robe Dri-FIT pour femme
20 % de réduction
Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic T-shirt oversize pour Femme
Matériaux recyclés
Nike Sportswear Classic
T-shirt oversize pour Femme
15 % de réduction
Nike Sportswear Club Essentials
Nike Sportswear Club Essentials Tee-shirt pour femme
Nike Sportswear Club Essentials
Tee-shirt pour femme
35 $

25 % de rabais au panier

Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Short de running taille mi-haute avec sous-short intégré Dri-FIT ADV 8 cm pour femme
Matériaux recyclés
Nike AeroSwift
Short de running taille mi-haute avec sous-short intégré Dri-FIT ADV 8 cm pour femme
100 $
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Débardeur court de running Dri-FIT ADV pour femme
Matériaux recyclés
Nike AeroSwift
Débardeur court de running Dri-FIT ADV pour femme
100 $
Nike Sportswear Chill Knit
Nike Sportswear Chill Knit T-shirt pour femme
Nike Sportswear Chill Knit
T-shirt pour femme
35 $

25 % de rabais au panier

Nike Crossover
Nike Crossover Short de basket Dri-FIT 13 cm pour femme
Matériaux recyclés
Nike Crossover
Short de basket Dri-FIT 13 cm pour femme
64 $
Nike Swift
Nike Swift Short de running ajusté taille haute avec poches 10 cm pour femme
Matériaux recyclés
Nike Swift
Short de running ajusté taille haute avec poches 10 cm pour femme
68 $
Nike ACG
Nike ACG Short de trail avec sous-short intégré 10 cm Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike ACG
Short de trail avec sous-short intégré 10 cm Dri-FIT pour femme
95 $
Nike Sportswear Premium Essentials
Nike Sportswear Premium Essentials T-shirt
Nike Sportswear Premium Essentials
T-shirt
15 % de réduction
Nike Sportswear
Nike Sportswear T-shirt
Nike Sportswear
T-shirt
14 % de réduction
Nike Sportswear
Nike Sportswear T-shirt
Nike Sportswear
T-shirt
20 % de réduction

Vêtements d'été pour femme : affronte la chaleur en toute confiance

Profite à fond du temps chaud dans nos habits d'été légers et respirants pour femme. Pour t'entraîner en plein air ou faire monter la température à la salle, nos vêtements de sport sont faits pour relever tous les défis ou presque. Découvre des modèles aérés offrant une sensation de fraîcheur, même quand le mercure monte encore et encore. Comme ils sont déclinés dans une large gamme de couleurs et de coupes, tu ne manqueras pas de trouver une pièce qui te convient.


Prêts pour la chaleur


Les matières intelligentes de nos vêtements d'été pour femme sont faites pour te maintenir au meilleur niveau, même par beau temps. Les textures douces et les tissus légers savent se faire oublier, afin que rien ne t'entrave. Grâce à nos matières extensibles, tu peux te pencher, te tourner et sauter dans tous les sens. Envie de plus de maintien ? Nos modèles de compression enveloppent tes muscles pour les protéger des blessures. Ils t'apportent l'assurance que tes vêtements de sport resteront en place quand tu bouges. Sans oublier les coutures plates qui limitent les risques d'irritation de la peau et te permettent de t'entraîner plus longtemps.


Une technologie pour rester au frais


Prête à transpirer ? Grâce à la technologie Nike Dri-FIT intelligente, tu vas rester au frais et au sec, quelle que soit l'intensité de ta séance. Cette matière novatrice éloigne l'humidité de la peau et la disperse sur le tissu, d'où elle peut s'évaporer plus rapidement afin que tu sois toujours à l'aise. Nous avons poussé encore plus loin avec Nike Dri-FIT ADV, système amélioré grâce aux commentaires approfondis de sportifs et à la recherche en science du sport. On parle ici de cartographie du corps, de construction novatrice et de caractéristiques de conception fonctionnelles, adaptées pour te procurer les meilleures sensations.


Coupes respirantes


Tu pourras bouger librement dans nos vêtements d'été Nike pour femme déclinés dans des silhouettes et coupes spécialement pensées pour les journées chaudes : hauts sans manches, shorts légers et t-shirts courts. Les coupes amples laissent l'air circuler naturellement pour une sensation confortable. Les tailles extensibles et les cordons t'aident à obtenir l'ajustement parfait. Quand la météo est variable, les sweats à capuche zippés sont faciles à enfiler et retirer en fonction des besoins. Tu trouveras aussi des vêtements deuxième couche ultra-légers à manches longues qui protègent la peau du soleil.


Des modèles pour tous les défis


Nos habits d'été pour femme sont prêts à tout ce que la saison peut réserver. Un entraînement haute intensité ? Voici nos brassières de sport avec maintien dotées de bonnets moulés et de bretelles ajustables. Tu vas au studio de yoga ? Jette un œil aux leggings doux idéaux pour atteindre la paix intérieure. Et quand retentit l'appel du terrain de foot, tu peux soutenir ton équipe dans une tenue coordonnée présentant les mêmes couleurs que l'originale et un écusson brodé. L'emblématique Swoosh Nike, gage de qualité, orne toute notre collection.


Le prochain défi


Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone. Pour participer, choisis des vêtements d'été pour femme portant l'étiquette « Matières Durables ». Les vêtements sont fabriqués avec au moins 50 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge. Ce n'est que l'une de nos initiatives pour préserver le futur du sport.