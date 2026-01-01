Jupes pour l'été : bouger en toute confiance
Reste au frais et à l'aise dans nos robes d'été Nike. Fabriquées dans des matières douces et extensibles, elles sont faites pour bouger avec toi. Les tissus respirants t'aident à rester concentrée sur le prochain défi. Sans oublier les modèles avec maintien intégré, gage de sécurité quand tu repousses tes limites. Ils sont déclinés en diverses silhouettes et longueurs, pour que tu trouves la coupe qui te convient.
Affronte la chaleur
On sait bien que tu souhaites rester au frais quand la température monte. C'est pour cela que nos jupes d'été sont conçues dans des tissus légers qui ne t'alourdissent pas. Comme ces mailles extensibles et ces matières tissées douces sur la peau. Tu passes la journée au soleil ? Mise sur les jupes d'été Nike protégeant les zones couvertes des UVA et UVB. Quel que soit le modèle choisi, toutes les pièces offrent une respirabilité fiable qui t'aide à rester à l'aise.
Modèles haute performance
Chez Nike, on est conscient qu'il est extrêmement important de se sentir au top dans ses vêtements de sport. Tu trouveras dans notre collection de robes pour l'été des articles dotés de shorts intégrés. Ils t'apportent l'assurance d'être bien couverte, afin que tu puisses te concentrer sur ta performance. La doublure en mesh des poches les empêche de se plisser, ce qui t'assure une silhouette élégante et épurée. Tu t'entraînes par tous les temps ? Les robes d'été Nike en nylon texturé léger offrent une protection contre la pluie.
Une sensation personnalisée
Trouve la coupe qui te correspond. Les cordons élastiques ajustables à la taille permettent d'adapter les jupes et robes d'été Nike à ta guise. Tire les cordons pour créer un look ajusté ou bien laisse-les lâches pour composer une tenue décontractée. De plus, les fermetures à boutons-pression permettent de changer de style à tout moment : ouvre-les pour avoir une sensation aérée ou ferme-les pour être plus couverte.
Quand sport rime avec confort
On estime que chaque athlète mérite de se sentir au top. C'est pourquoi notre collection de robes d'été comprend toute une gamme de silhouettes et de coupes. Pense aux jupes taille mi-haute qui bougent avec toi et aux robes courtes qui t'offrent une liberté de mouvement totale. Dans tous les cas, les modèles sont ornés de l'emblématique Swoosh Nike, une marque de qualité premium.
Préserver le futur
Nous avons tous un rôle à jouer pour préserver la planète. Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone, et protéger le futur du sport. Pour participer, choisis des jupes d'été portant l'étiquette « Matières Durables ». Les vêtements sont fabriqués avec au moins 50 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge. Nous n'avons pas encore atteint notre objectif, mais nous nous en rapprochons.