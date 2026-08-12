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T-shirts oversize pour femme

Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Haut oversize à col ras-du-cou Dri-FIT pour femme
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Haut oversize à col ras-du-cou Dri-FIT pour femme
110 $

25 % de rabais au panier

Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Haut oversize à demi-zip Dri-FIT pour femme
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Haut oversize à demi-zip Dri-FIT pour femme
130 $

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Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Polo court oversize pour femme
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Polo court oversize pour femme
85 $
Nike Sportswear
Nike Sportswear Polo oversize à manches longues pour femme
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Polo oversize à manches longues pour femme
85 $
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Sweat à capuche pour femme
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Sweat à capuche pour femme
130 $
Nike Studio Fleece Medium Weight "Graphic Pack"
Nike Studio Fleece Medium Weight "Graphic Pack" Sweat à capuche court pour femme
Matériaux recyclés
Nike Studio Fleece Medium Weight "Graphic Pack"
Sweat à capuche court pour femme
95 $
Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Haut court oversize pour femme
Matériaux recyclés
Nike Studio Fleece Medium Weight
Haut court oversize pour femme
80 $
Nike Studio Fleece Medium Weight "Graphic Pack"
Nike Studio Fleece Medium Weight "Graphic Pack" Sweat à capuche oversize à logo pour femme
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Sweat à capuche oversize à logo pour femme
95 $
Nike Studio Fleece Medium Weight « Graphic Pack »
Nike Studio Fleece Medium Weight « Graphic Pack » Haut oversize à motif en relief pour femme
Meilleure vente
Nike Studio Fleece Medium Weight « Graphic Pack »
Haut oversize à motif en relief pour femme
95 $

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Nike Studio Fleece Heavyweight
Nike Studio Fleece Heavyweight Haut ras-du-cou oversize pour femme
Matériaux recyclés
Nike Studio Fleece Heavyweight
Haut ras-du-cou oversize pour femme
100 $
Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Sweat à capuche oversize pour femme
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Nike Studio Fleece Medium Weight
Sweat à capuche oversize pour femme
95 $

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Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Sweat oversize à col ras-du-cou pour femme
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Matériaux recyclés
Nike Studio Fleece Medium Weight
Sweat oversize à col ras-du-cou pour femme
85 $
Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic T-shirt oversize pour Femme
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T-shirt oversize pour Femme
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Nike Sportswear Classic
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Matériaux recyclés
Nike Sportswear Classic
T-shirt oversize pour Femme
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Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic T-shirt oversize pour Femme
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T-shirt oversize pour Femme
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Nike
Nike T-shirt oversize à motif pour femme
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T-shirt oversize à motif pour femme
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Nike Sportswear
Nike Sportswear Maillot court oversize en mesh Heritage pour femme
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Maillot court oversize en mesh Heritage pour femme
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Nike Sportswear
Nike Sportswear Haut oversize transparent pour femme
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Haut oversize transparent pour femme
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Nike Sportswear
Nike Sportswear Maillot oversize pour femme
Matériaux recyclés
Nike Sportswear
Maillot oversize pour femme
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Nike Phoenix Fleece
Nike Phoenix Fleece Sweat à capuche de basket oversize pour femme
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Sweat à capuche de basket oversize pour femme
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Nike Sportswear
Nike Sportswear Haut oversize en satin pour femme
Matériaux recyclés
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Haut oversize en satin pour femme
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Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Sweat à capuche et zip pour femme
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Sweat à capuche et zip pour femme
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Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic T-shirt oversize pour Femme
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T-shirt oversize pour Femme
45 $
Nike Sportswear Chill Lace
Nike Sportswear Chill Lace Maillot oversize pour femme
Meilleure vente
Nike Sportswear Chill Lace
Maillot oversize pour femme
100 $

Hauts et t-shirts oversize pour femme : un confort décontracté

Reste cool dans toutes les situations grâce à nos hauts oversize pour femme. Leurs silhouettes amples idéales pour le quotidien créent un look décontracté. Découvre des t-shirts oversize de sport pour femme classiques ou des polos à col élégant dotés de bords de manches côtelés. Le jersey de coton est doux, léger et respirant. Les vêtements en coton lisse de moyenne densité créent un drapé discret. Pour plus de chaleur, opte pour un modèle épais qui marque des points sur le plan de l'isolation et de la résistance au fil du temps. Pour aller à la salle de sport, choisis une pièce qui intègre la technologie Nike Dri-FIT. Ce tissu innovant évacue la transpiration afin que tu restes au sec même quand l'entraînement s'intensifie.


Nos t-shirts pour femme oversize slouchy procurent l'espace nécessaire à la détente, tandis que les hauts de forme plus structurée sont épurés et pensés pour la performance. Les épaules tombantes et les manches plus longues renforcent l'esprit décontracté et les fentes latérales améliorent ta liberté de mouvement. Choisis un t-shirt à manches longues qui te protège encore plus quand il fait frais. Opte pour la souplesse grâce à un modèle à manches courtes à porter seul ou sous une veste ou un pull. Les t-shirts oversize pour femme courts sont légers et faciles à porter. Exprime ta personnalité dans des tops oversize pour femme ornés de motifs audacieux. Pour plus de discrétion, sélectionne un t-shirt orné d'un simple Swoosh brodé sur la poitrine.


Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone, et protéger le futur du sport. Pour nous rejoindre, choisis des hauts pour femme oversize portant l'étiquette « Matières durables ». Elle indique les vêtements fabriqués avec au moins 50 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge.