Hauts et t-shirts oversize pour femme : un confort décontracté
Reste cool dans toutes les situations grâce à nos hauts oversize pour femme. Leurs silhouettes amples idéales pour le quotidien créent un look décontracté. Découvre des t-shirts oversize de sport pour femme classiques ou des polos à col élégant dotés de bords de manches côtelés. Le jersey de coton est doux, léger et respirant. Les vêtements en coton lisse de moyenne densité créent un drapé discret. Pour plus de chaleur, opte pour un modèle épais qui marque des points sur le plan de l'isolation et de la résistance au fil du temps. Pour aller à la salle de sport, choisis une pièce qui intègre la technologie Nike Dri-FIT. Ce tissu innovant évacue la transpiration afin que tu restes au sec même quand l'entraînement s'intensifie.
Nos t-shirts pour femme oversize slouchy procurent l'espace nécessaire à la détente, tandis que les hauts de forme plus structurée sont épurés et pensés pour la performance. Les épaules tombantes et les manches plus longues renforcent l'esprit décontracté et les fentes latérales améliorent ta liberté de mouvement. Choisis un t-shirt à manches longues qui te protège encore plus quand il fait frais. Opte pour la souplesse grâce à un modèle à manches courtes à porter seul ou sous une veste ou un pull. Les t-shirts oversize pour femme courts sont légers et faciles à porter. Exprime ta personnalité dans des tops oversize pour femme ornés de motifs audacieux. Pour plus de discrétion, sélectionne un t-shirt orné d'un simple Swoosh brodé sur la poitrine.
Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone, et protéger le futur du sport. Pour nous rejoindre, choisis des hauts pour femme oversize portant l'étiquette « Matières durables ». Elle indique les vêtements fabriqués avec au moins 50 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge.