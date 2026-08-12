  1. Vêtements
    2. /
  2. Bas
    3. /
  3. Shorts
    4. /
  4. Dri-FIT

Femmes Dri-FIT Shorts

(41)
Nike Swoosh
Nike Swoosh Short de running taille mi-haute non doublé Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Swoosh
Short de running taille mi-haute non doublé Dri-FIT pour femme
50 $
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Cycliste taille haute 13 cm Dri-FIT pour femme
Nike Pro Seamless
Cycliste taille haute 13 cm Dri-FIT pour femme
55 $
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Shorty taille mi-haute 5 cm avec cordon de serrage pour femme
NikeSKIMS Satin Shine
Shorty taille mi-haute 5 cm avec cordon de serrage pour femme
75 $
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Cycliste thermocollé taille mi-haute 18 cm pour femme
NikeSKIMS Satin Shine
Cycliste thermocollé taille mi-haute 18 cm pour femme
75 $
Nike One
Nike One Short 2-en-1 taille haute 8 cm Dri-FIT pour femme
+1
Matériaux recyclés
Nike One
Short 2-en-1 taille haute 8 cm Dri-FIT pour femme
60 $

25 % de rabais au panier

Nike Pro
Nike Pro Cycliste taille mi-haute 8 cm pour femme
+3
Matériaux recyclés
Nike Pro
Cycliste taille mi-haute 8 cm pour femme
40 $
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Short ample à taille mi-haute Dri-FIT 10 cm pour femme
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Short ample à taille mi-haute Dri-FIT 10 cm pour femme
85 $

25 % de rabais au panier

Nike One
Nike One Short doublé à taille mi-basse 8 cm Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike One
Short doublé à taille mi-basse 8 cm Dri-FIT pour femme
20 % de réduction
A'ja Wilson
A'ja Wilson Short de basket Dri-FIT
Matériaux recyclés
A'ja Wilson
Short de basket Dri-FIT
40 % de réduction
A’ja Wilson
A’ja Wilson Short de basket Dri-FIT 10 cm pour femme
Matériaux recyclés
A’ja Wilson
Short de basket Dri-FIT 10 cm pour femme
14 % de réduction
Nike Tempo
Nike Tempo Short de running Dri-FIT taille mi-haute avec sous-short intégré pour femme
Matériaux recyclés
Nike Tempo
Short de running Dri-FIT taille mi-haute avec sous-short intégré pour femme
40 $
Nike Swift
Nike Swift Short de running 2-en-1 à taille mi-haute 8 cm Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Swift
Short de running 2-en-1 à taille mi-haute 8 cm Dri-FIT pour femme
80 $
Conçu par Nike pour la performance
Conçu par Nike pour la performance Short de golf Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Conçu par Nike pour la performance
Short de golf Dri-FIT pour femme
110 $

25 % de rabais au panier

Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Short de running taille mi-haute avec sous-short intégré Dri-FIT ADV 8 cm pour femme
Matériaux recyclés
Nike AeroSwift
Short de running taille mi-haute avec sous-short intégré Dri-FIT ADV 8 cm pour femme
25 % de réduction
Nike Pro
Nike Pro Short tissé taille mi-haute avec sous-short intégré Dri-FIT 8 cm pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro
Short tissé taille mi-haute avec sous-short intégré Dri-FIT 8 cm pour femme
55 $
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Short taille mi-haute 13 cm pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro 365
Short taille mi-haute 13 cm pour femme
40 $
Nike ACG
Nike ACG Short de trail avec sous-short intégré 10 cm Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike ACG
Short de trail avec sous-short intégré 10 cm Dri-FIT pour femme
95 $
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Cycliste taille haute 13 cm Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro Sculpt
Cycliste taille haute 13 cm Dri-FIT pour femme
40 % de réduction
Nike Zenvy
Nike Zenvy Cycliste taille haute 13 cm pour femme
Nike Zenvy
Cycliste taille haute 13 cm pour femme
75 $
Nike Swift
Nike Swift Short de running ajusté taille haute avec poches 10 cm pour femme
Matériaux recyclés
Nike Swift
Short de running ajusté taille haute avec poches 10 cm pour femme
68 $
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Cycliste taille haute 13 cm pour femme
NikeSKIMS Satin Shine
Cycliste taille haute 13 cm pour femme
75 $
NikeSKIMS Stretch Nylon
NikeSKIMS Stretch Nylon Short de running pour femme
NikeSKIMS Stretch Nylon
Short de running pour femme
75 $
Nike SB
Nike SB Short de skateboard
Nike SB
Short de skateboard
80 $
Nike Swift Breathe
Nike Swift Breathe Short de running taille mi-haute avec sous-short intégré Dri-FIT 6 cm pour femme
Matériaux recyclés
Nike Swift Breathe
Short de running taille mi-haute avec sous-short intégré Dri-FIT 6 cm pour femme
14 % de réduction
Nike Golf Club
Nike Golf Club Short de golf Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Golf Club
Short de golf Dri-FIT pour femme
35 % de réduction
Nike Essential
Nike Essential Short de basket Dri-FIT 10 cm pour femme
Matériaux recyclés
Nike Essential
Short de basket Dri-FIT 10 cm pour femme
20 % de réduction
Collection NikeCourt Court
Collection NikeCourt Court Short de tennis taille haute Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Collection NikeCourt Court
Short de tennis taille haute Dri-FIT pour femme
29 % de réduction
Nike Swift
Nike Swift Short de running taille mi-haute avec sous-short intégré Dri-FIT 6 cm pour femme
Matériaux recyclés
Nike Swift
Short de running taille mi-haute avec sous-short intégré Dri-FIT 6 cm pour femme
40 % de réduction
Nike Energy
Nike Energy Short tissé pour femme
Matériaux recyclés
Nike Energy
Short tissé pour femme
150 $
Jordan Sport
Jordan Sport Short Diamond 10 cm pour femme
Matériaux recyclés
Jordan Sport
Short Diamond 10 cm pour femme
64 $
NikeCourt Ace Advantage
NikeCourt Ace Advantage Short de tennis Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
NikeCourt Ace Advantage
Short de tennis Dri-FIT pour femme
85 $

25 % de rabais au panier

Nike Swift
Nike Swift Short de running taille mi-haute avec sous-short intégré Dri-FIT 6 cm pour femme
Matériaux recyclés
Nike Swift
Short de running taille mi-haute avec sous-short intégré Dri-FIT 6 cm pour femme
75 $
Nike Universa
Nike Universa Cycliste taille haute sans coutures avant 13 cm pour femme
Matériaux recyclés
Nike Universa
Cycliste taille haute sans coutures avant 13 cm pour femme
80 $
Jordan Sport Essentials
Jordan Sport Essentials Short taille haute Dri-FIT 13 cm pour femme
Jordan Sport Essentials
Short taille haute Dri-FIT 13 cm pour femme
48 $
Nike Zenvy
Nike Zenvy Cycliste taille haute 20 cm pour femme
Nike Zenvy
Cycliste taille haute 20 cm pour femme
75 $
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Short taille haute Dri-FIT 13 cm pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro Sculpt
Short taille haute Dri-FIT 13 cm pour femme
55 $
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Cycliste taille haute 13 cm pour femme
Meilleure vente
NikeSKIMS Matte
Cycliste taille haute 13 cm pour femme
75 $
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Short 13 cm pour femme
NikeSKIMS Studio Stretch
Short 13 cm pour femme
75 $
NikeSKIMS Airy
NikeSKIMS Airy Short décontracté pour femme
Stock épuisé
NikeSKIMS Airy
Short décontracté pour femme
85 $
NikeSKIMS Stretch Nylon
NikeSKIMS Stretch Nylon Short d'athlétisme 13 cm pour femme
Bientôt disponible
NikeSKIMS Stretch Nylon
Short d'athlétisme 13 cm pour femme
75 $
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Short taille haute imprimé 8 cm pour femme
Stock épuisé
NikeSKIMS Matte
Short taille haute imprimé 8 cm pour femme
75 $
Nike Golf Club
Nike Golf Club Short de golf Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Golf Club
Short de golf Dri-FIT pour femme
35 % de réduction
Nike Essential
Nike Essential Short de basket Dri-FIT 10 cm pour femme
Matériaux recyclés
Nike Essential
Short de basket Dri-FIT 10 cm pour femme
20 % de réduction
Collection NikeCourt Court
Collection NikeCourt Court Short de tennis taille haute Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Collection NikeCourt Court
Short de tennis taille haute Dri-FIT pour femme
29 % de réduction
Nike Swift
Nike Swift Short de running taille mi-haute avec sous-short intégré Dri-FIT 6 cm pour femme
Matériaux recyclés
Nike Swift
Short de running taille mi-haute avec sous-short intégré Dri-FIT 6 cm pour femme
40 % de réduction
Nike Energy
Nike Energy Short tissé pour femme
Matériaux recyclés
Nike Energy
Short tissé pour femme
150 $
Jordan Sport
Jordan Sport Short Diamond 10 cm pour femme
Matériaux recyclés
Jordan Sport
Short Diamond 10 cm pour femme
64 $
NikeCourt Ace Advantage
NikeCourt Ace Advantage Short de tennis Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
NikeCourt Ace Advantage
Short de tennis Dri-FIT pour femme
85 $

25 % de rabais au panier

Nike Swift
Nike Swift Short de running taille mi-haute avec sous-short intégré Dri-FIT 6 cm pour femme
Matériaux recyclés
Nike Swift
Short de running taille mi-haute avec sous-short intégré Dri-FIT 6 cm pour femme
75 $
Nike Universa
Nike Universa Cycliste taille haute sans coutures avant 13 cm pour femme
Matériaux recyclés
Nike Universa
Cycliste taille haute sans coutures avant 13 cm pour femme
80 $
Jordan Sport Essentials
Jordan Sport Essentials Short taille haute Dri-FIT 13 cm pour femme
Jordan Sport Essentials
Short taille haute Dri-FIT 13 cm pour femme
48 $
Nike Zenvy
Nike Zenvy Cycliste taille haute 20 cm pour femme
Nike Zenvy
Cycliste taille haute 20 cm pour femme
75 $
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Short taille haute Dri-FIT 13 cm pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro Sculpt
Short taille haute Dri-FIT 13 cm pour femme
55 $
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Cycliste taille haute 13 cm pour femme
Meilleure vente
NikeSKIMS Matte
Cycliste taille haute 13 cm pour femme
75 $
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Short 13 cm pour femme
NikeSKIMS Studio Stretch
Short 13 cm pour femme
75 $
NikeSKIMS Airy
NikeSKIMS Airy Short décontracté pour femme
Stock épuisé
NikeSKIMS Airy
Short décontracté pour femme
85 $
NikeSKIMS Stretch Nylon
NikeSKIMS Stretch Nylon Short d'athlétisme 13 cm pour femme
Bientôt disponible
NikeSKIMS Stretch Nylon
Short d'athlétisme 13 cm pour femme
75 $
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Short taille haute imprimé 8 cm pour femme
Stock épuisé
NikeSKIMS Matte
Short taille haute imprimé 8 cm pour femme
75 $