Chaussures et baskets bleues pour femme

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NikeSKIMS Rift Satin
NikeSKIMS Rift Satin Chaussure pour femme
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NikeSKIMS Rift Satin
Chaussure pour femme
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Nike Moon Shoe OG SP Chaussure pour femme
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Jordan Trunner LX Chaussure pour femme
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Nike Air Force 1 Retro Premium Chaussure pour femme
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Nike LD-1000 Chaussure pour femme
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Nike Shox TL Chaussure pour femme
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Nike Cortez Leather Chaussure pour femme
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Nike Astrograbber Leather Chaussure pour femme
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Nike Astrograbber Textile Chaussure pour femme
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A'Two "Still Loading"
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Chaussures et baskets bleues pour femme : l'amorti et le confort

Chez Nike, nous sommes convaincus que chaque athlète mérite des vêtements performants et élégants. C'est pourquoi nos chaussures pour femme bleues intègrent les fonctionnalités supérieures que tu attends de Nike, sans transiger sur le look. Que tu te donnes à fond sur la piste de running ou en salle, tu auras de l'allure dans nos baskets bleues pour femme. Découvre une palette qui va des tons pastel aux couleurs les plus audacieuses. Le Swoosh emblématique de Nike s'affiche, en gage de qualité haut de gamme.


Tu cherches des chaussures de sport pour libérer ton potentiel ? Nos baskets bleus pour femme comprennent des chaussures d'entraînement adaptables qui créent une base stable grâce à de la mousse dans des zones ciblées. Leurs semelles intermédiaires en mousse épaisse procurent un amorti léger et confortable. De plus, leurs tiges en mesh technique respirant et extensible optimisent la flexibilité pendant les squats et les sauts. Les rainures à l'avant-pied te libèrent quand tu te dépasses.


Nos chaussures bleues pour femme sont conçues pour différentes surfaces et différents sports. Tu te prépares pour un marathon ? Nos baskets de running sur route sont dotées d'épaisseurs de mousse supplémentaires et d'un amorti ultra-moelleux qui combattent l'épuisement et absorbent les chocs. Des bandes de maintien intérieures enveloppent étroitement le milieu du pied, d'où plus de sécurité. Nos unités Nike Air Zoom réactives et dynamiques amortissent l'impact à chaque réception sur le bitume. La mousse Cushlon t'assure une sensation moelleuse et fraîche sous le pied.


Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone. Pour nous rejoindre, choisis des chaussures bleues pour femme portant l'étiquette « Matières Durables ». Cela signifie que les baskets sont fabriquées avec au moins 20 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge.