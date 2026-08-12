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Shorts Blancs pour Femme

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Nike Sportswear Chill Waffle Short ample à taille mi-haute pour femme
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Short ample à taille mi-haute pour femme
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Nike Sportswear Chill Knit Short taille mi-haute pour Femme
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Nike One
Nike One Short 2-en-1 taille haute 8 cm Dri-FIT pour femme
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Short 2-en-1 taille haute 8 cm Dri-FIT pour femme
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Nike Crossover
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NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Cycliste taille haute 13 cm pour femme
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NikeSKIMS Studio Stretch Short 13 cm pour femme
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Short 13 cm pour femme
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NikeSKIMS Airy Short décontracté pour femme
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NikeSKIMS Stretch Knit Short pour femme
Bientôt disponible
NikeSKIMS Stretch Knit
Short pour femme
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NikeSKIMS Stretch Nylon Short de running pour femme
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NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Short taille haute imprimé 8 cm pour femme
Stock épuisé
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Short taille haute imprimé 8 cm pour femme
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Shorts blancs pour femme : améliorez vos performances

Nos shorts pour femme blancs associent un coloris élégant et pratique à des tissus de qualité professionnelle aussi endurants que vous. Running, lever de poids ou sports de raquette, une tenue adaptée vous aidera à vous donner à fond.


C'est avec le running que Nike a commencé. Il n'est donc guère surprenant que nos shorts blancs pour femmes soient faits pour avaler les kilomètres. Les modèles amples et légers dotés de fentes latérales soigneusement pensées offrent une respirabilité maximale. Vous pouvez aussi opter pour des pièces près du corps présentant une coupe slim. Alliant compression légère et grande extensibilité, ces shorts blancs pour femme sont le gage d'une grande liberté de mouvement et d'une silhouette épurée. Glissez votre téléphone ou vos clés dans les poches intégrées et vous voilà prête à relever tous les défis.


Fan de foot ? Nos shorts blancs pour femme vous accompagneront dans tous les matchs. Les coupes épurées et pratiques combinent un bon pouvoir couvrant et une excellente flexibilité, tandis que les empiècements en mesh favorisent la circulation de l'air pour vous aider à rester au frais. Et grâce à la technologie Nike Dri-FIT d'évacuation de l'humidité pour en faciliter l'évaporation, vous allez pouvoir rester concentrée plus longtemps. Maman d'une future star du ballon rond ? Offrez-lui des shorts fabriqués dans les mêmes tissus que ceux utilisés pour les modèles adultes.


Si vous allez à la salle, nos shorts en tissu Nike Flex seront parfaits, même pendant les entraînements les plus intensifs. Et les larges tailles élastiques maintiennent le tout en place. Envie d'être mieux couverte ? Enfilez des shorts pour femme blancs doublés associant une partie interne de maintien et une partie externe ample.