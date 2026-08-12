  1. Vêtements
    2. /
  2. Bas
    3. /
  3. Shorts

Shorts blancs

(29)
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Short Festival tie-dye pour homme
Jordan Brooklyn Fleece
Short Festival tie-dye pour homme
25 % de réduction
Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn Short en mesh pour homme
Matériaux recyclés
Jordan Brooklyn
Short en mesh pour homme
20 % de réduction
Jordan Flight
Jordan Flight Short Muay Thai pour homme
Jordan Flight
Short Muay Thai pour homme
30 % de réduction
NikeCourt Slam
NikeCourt Slam Short de tennis Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
NikeCourt Slam
Short de tennis Dri-FIT pour homme
14 % de réduction
Nike Academy+
Nike Academy+ Short de foot Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Nike Academy+
Short de foot Dri-FIT pour homme
18 % de réduction
Nike
Nike Short de foot Dri-FIT 13 cm pour homme
Matériaux recyclés
Nike
Short de foot Dri-FIT 13 cm pour homme
30 % de réduction
Jordan Flight Fleece
Jordan Flight Fleece Short Diamond pour homme
Jordan Flight Fleece
Short Diamond pour homme
15 % de réduction
Nike Sportswear Chill Knit
Nike Sportswear Chill Knit Short taille mi-haute pour Femme
Matériaux recyclés
Nike Sportswear Chill Knit
Short taille mi-haute pour Femme
20 % de réduction
Nike Sportswear Chill Waffle
Nike Sportswear Chill Waffle Short ample à taille mi-haute pour femme
Nike Sportswear Chill Waffle
Short ample à taille mi-haute pour femme
18 % de réduction
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Short de basket en mesh Dri-FIT 13 cm pour homme
Matériaux recyclés
Nike Standard Issue
Short de basket en mesh Dri-FIT 13 cm pour homme
29 % de réduction
Nike One
Nike One Short 2-en-1 taille haute 8 cm Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike One
Short 2-en-1 taille haute 8 cm Dri-FIT pour femme
60 $
Nike Pro
Nike Pro Short de fitness Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Nike Pro
Short de fitness Dri-FIT pour homme
40 $
ADN Nike
ADN Nike Short de basket 20 cm Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
ADN Nike
Short de basket 20 cm Dri-FIT pour homme
64 $
Nike Crossover
Nike Crossover Short de basket Dri-FIT 13 cm pour femme
Matériaux recyclés
Nike Crossover
Short de basket Dri-FIT 13 cm pour femme
64 $

25 % de rabais au panier

Jordan Sport
Jordan Sport Short en mesh Diamond Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Jordan Sport
Short en mesh Diamond Dri-FIT pour homme
64 $
Jordan Brooklyn Cat Scratch
Jordan Brooklyn Cat Scratch Short pour homme
Jordan Brooklyn Cat Scratch
Short pour homme
68 $
Nike
Nike Short de basket Dri-FIT pour ado
Matériaux recyclés
Nike
Short de basket Dri-FIT pour ado
35 $

25 % de rabais au panier

Jordan Sport
Jordan Sport Short Diamond Dri-FIT 23 cm pour homme
Matériaux recyclés
Jordan Sport
Short Diamond Dri-FIT 23 cm pour homme
64 $
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Cycliste taille haute 13 cm pour femme
Stock épuisé
NikeSKIMS Matte
Cycliste taille haute 13 cm pour femme
75 $
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Short 13 cm pour femme
NikeSKIMS Studio Stretch
Short 13 cm pour femme
75 $
NikeSKIMS Airy
NikeSKIMS Airy Short décontracté pour femme
NikeSKIMS Airy
Short décontracté pour femme
85 $
NikeSKIMS Stretch Knit
NikeSKIMS Stretch Knit Short pour femme
Bientôt disponible
NikeSKIMS Stretch Knit
Short pour femme
75 $
NikeSKIMS Stretch Nylon
NikeSKIMS Stretch Nylon Short de running pour femme
NikeSKIMS Stretch Nylon
Short de running pour femme
75 $
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Short taille haute imprimé 8 cm pour femme
Stock épuisé
NikeSKIMS Matte
Short taille haute imprimé 8 cm pour femme
75 $
Angleterre 2026 Stadium Domicile
Angleterre 2026 Stadium Domicile Short de foot Replica Nike Dri-FIT pour ado
Matériaux recyclés
Angleterre 2026 Stadium Domicile
Short de foot Replica Nike Dri-FIT pour ado
40 % de réduction
Angleterre 2026 Stadium Domicile
Angleterre 2026 Stadium Domicile Short de foot Nike Dri-FIT Replica pour homme
Matériaux recyclés
Angleterre 2026 Stadium Domicile
Short de foot Nike Dri-FIT Replica pour homme
40 % de réduction
Nigeria 2026 Stadium Extérieur
Nigeria 2026 Stadium Extérieur Short Replica Dri-FIT Nike Football pour ado
Matériaux recyclés
Nigeria 2026 Stadium Extérieur
Short Replica Dri-FIT Nike Football pour ado
40 % de réduction
Nigeria 2026 Stadium Extérieur
Nigeria 2026 Stadium Extérieur Short Replica Dri-FIT Nike Football pour homme
Matériaux recyclés
Nigeria 2026 Stadium Extérieur
Short Replica Dri-FIT Nike Football pour homme
40 % de réduction
Norvège 2026 Stadium Domicile
Norvège 2026 Stadium Domicile Short de foot Nike Dri-FIT Replica pour homme
Matériaux recyclés
Norvège 2026 Stadium Domicile
Short de foot Nike Dri-FIT Replica pour homme
40 % de réduction
Angleterre 2026 Stadium Domicile
Angleterre 2026 Stadium Domicile Short de foot Replica Nike Dri-FIT pour ado
Matériaux recyclés
Angleterre 2026 Stadium Domicile
Short de foot Replica Nike Dri-FIT pour ado
40 % de réduction
Angleterre 2026 Stadium Domicile
Angleterre 2026 Stadium Domicile Short de foot Nike Dri-FIT Replica pour homme
Matériaux recyclés
Angleterre 2026 Stadium Domicile
Short de foot Nike Dri-FIT Replica pour homme
40 % de réduction
Nigeria 2026 Stadium Extérieur
Nigeria 2026 Stadium Extérieur Short Replica Dri-FIT Nike Football pour ado
Matériaux recyclés
Nigeria 2026 Stadium Extérieur
Short Replica Dri-FIT Nike Football pour ado
40 % de réduction
Nigeria 2026 Stadium Extérieur
Nigeria 2026 Stadium Extérieur Short Replica Dri-FIT Nike Football pour homme
Matériaux recyclés
Nigeria 2026 Stadium Extérieur
Short Replica Dri-FIT Nike Football pour homme
40 % de réduction
Norvège 2026 Stadium Domicile
Norvège 2026 Stadium Domicile Short de foot Nike Dri-FIT Replica pour homme
Matériaux recyclés
Norvège 2026 Stadium Domicile
Short de foot Nike Dri-FIT Replica pour homme
40 % de réduction

Shorts blancs : un confort chic au quotidien

Adopte un look classique épuré dans un short blanc Nike. Pour essayer de marquer des points sur le court de tennis ou pour accélérer sur ton dernier tour de piste, il te faut un short confortable qui ne te gêne pas. Les tailles élastiques avec cordon de serrage te permettent d'obtenir exactement l'ajustement que tu veux. Les cyclistes extensibles à coupe ajustée t'assurent un maintien sécurisé et une couverture confortable, tandis que les shorts amples plus longs créent un style décontracté. Quel que soit le modèle choisi, tu pourras garder tes affaires essentielles à portée de main dans les poches.


Pour un sprint ou un marathon, nos shorts de running blancs favorisent la concentration. Les fentes sur les côtés optimisent l'amplitude de mouvement, tandis que le sous-short intégré assure maintien et protection. Enfin, les coutures lisses garantissent ton confort. Les coupes de nos shorts blancs s'adaptent à tous les sports. Découvre nos shorts de basket inspirés des tenues de tes équipes de la NBA préférées. Ils sont fabriqués en mesh à double maille anti-transpiration léger et résistant.


Pour perfectionner ton jeu dans des tenues de tennis blanches performantes, sélectionne nos shorts de tennis dotés de la technologie Nike Dri-FIT qui évacue la transpiration afin qu'elle s'évapore plus rapidement et que tu restes au sec et à l'aise. Nos shorts de golf doux extensibles présentent des détails bien pensés et des poches multiples. Nos shorts de foot blancs pour enfant et pour adulte sont fabriqués à partir de tissus respirants et en maille légère.


Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone. Pour nous rejoindre, choisis des shorts blancs portant l'étiquette « Matières Durables ». Cela signifie que les vêtements sont fabriqués avec au moins 50 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge.