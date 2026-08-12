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Chaussures et baskets de training blanches

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Chaussures et baskets de fitness blanches : libère ton potentiel

Que tu sois adepte de l'haltérophilie, du running sur tapis roulant ou de séances de HIIT, nos baskets de training blanches te suivent dans chacun de tes mouvements. Les semelles extérieures dotées de motifs adhérents sont faites pour fléchir avec ton pied. De plus, les semelles avec amorti absorbent les chocs. Nous proposons un large choix de paires basses ou montantes pour répondre à tes préférences. Et grâce aux couleurs vives et actuelles, tu peux relever ton prochain défi.


Nous pensons que les jeunes athlètes méritent également des équipements de qualité supérieure. C'est pourquoi nos baskets blanches de training pour enfant possèdent des semelles qui assurent un maintien optimal. Elles apportent aux muscles et aux articulations en pleine croissance l'amorti dont ils ont besoin pour continuer à bouger. Grâce aux tiges en mesh extensible dans les quatre sens, les chaussures s’adaptent à tous leurs mouvements. Les empiècements respirants et les perforations ciblées favorisent la circulation de l'air dans les zones les plus sollicitées.


Lorsque nous avons lancé nos baskets Nike Air en 1978, nous savions que cela marquerait le début d'une grande aventure. Aujourd'hui, ce système d'amorti réputé est présent dans certaines de nos chaussures blanches de fitness. Elles offrent un maintien exceptionnel sans ajouter de poids ou d'encombrement. Opte pour les unités Zoom Air au niveau des talons pour un maintien ciblé et une sensation de rebond et de propulsion. Tu peux également choisir un amorti sur toute la semelle intérieure pour un confort total.


Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone, et protéger le futur du sport. Pour jouer ton rôle, choisis des baskets de training toutes blanches portant la mention « Matières durables ». Cela signifie que les chaussures sont fabriquées avec au moins 20 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge.