Offres yoga Nike Black Friday : la fluidité avant tout
Que tu débutes dans les salutations au soleil ou que tu sois pro du vinyasa, nos offres yoga Nike Black Friday sont idéales pour aller plus loin. Notre équipement de yoga multifonction te protège même dans les postures difficiles, ce qui te permet de te pencher, de t'étirer et de tester tes limites.
Pour un cours de haute intensité ou une séance de hot yoga, choisis des équipements de yoga Nike Black Friday qui intègrent la technologie Dri-FIT. Ce tissu évacue la transpiration et la disperse à la surface du vêtement afin qu'elle s'évapore rapidement. Ainsi, tu restes au sec et à l'aise. La matière Nike Infinalon, incroyablement douce et ultra-flexible, est la clé d'un mouvement sans limites. Conçu pour un confort absolu, ce textile résistant t'accompagne d'une posture à l'autre. Rien ne te distrait alors de tes objectifs. Nos leggings de yoga en tissu InfinaSoft, parfaits pour les squats, t'offrent la protection nécessaire pour bouger en toute confiance.
Question yoga, le confort est essentiel. C'est pourquoi nous proposons des vêtements dans différents ajustements et coupes qui conviendront à tout le monde. Opte pour des leggings taille haute épurés et des hauts slim qui procurent une sensation aérodynamique. Si tu préfères une coupe plus loose, sélectionne des t-shirts amples, des modèles courts et légers et des pantalons de jogging. Les promos Nike Black Friday sur le yoga offrent de nombreux motifs et couleurs, des nuances originales qui se démarquent aux tons neutres.
Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone. Pour nous rejoindre, choisis des articles de yoga des offres Nike Black Friday portant l'étiquette « Matières Durables ». Les vêtements sont fabriqués avec au moins 50 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge.