  1. Basketball
    2. /
  2. Vêtements
    3. /
    4. /
  4. Shorts

Shorts de Basket et de NBA

(41)
Ja
Ja Short de basket 20,5 cm Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Ja
Short de basket 20,5 cm Dri-FIT pour homme
55 $
A'ja Wilson
A'ja Wilson Short de basket Dri-FIT
Matériaux recyclés
A'ja Wilson
Short de basket Dri-FIT
40 % de réduction
A’ja Wilson
A’ja Wilson Short de basket Dri-FIT 10 cm pour femme
Matériaux recyclés
A’ja Wilson
Short de basket Dri-FIT 10 cm pour femme
14 % de réduction
Nike DNA
Nike DNA Short de basket Dri-FIT pour ado (garçon)
Matériaux recyclés
Nike DNA
Short de basket Dri-FIT pour ado (garçon)
20 % de réduction
Book Standard Issue
Book Standard Issue Short pour homme
Book Standard Issue
Short pour homme
14 % de réduction
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Short de basket en mesh 13 cm pour homme
Matériaux recyclés
Nike Standard Issue
Short de basket en mesh 13 cm pour homme
55 $
Ja Standard Issue
Ja Standard Issue Short de basket en mesh 13 cm pour homme
Matériaux recyclés
Ja Standard Issue
Short de basket en mesh 13 cm pour homme
85 $
Nike DNA
Nike DNA Short de basket 13 cm pour ado
Matériaux recyclés
Nike DNA
Short de basket 13 cm pour ado
45 $
Ja Standard Issue
Ja Standard Issue Short de basket 15 cm pour Homme
Ja Standard Issue
Short de basket 15 cm pour Homme
115 $
Ja Standard Issue
Ja Standard Issue Short de basket en mesh 13 cm pour homme
Matériaux recyclés
Ja Standard Issue
Short de basket en mesh 13 cm pour homme
85 $
Nike DNA
Nike DNA Short de basket 13 cm pour ado
Matériaux recyclés
Nike DNA
Short de basket 13 cm pour ado
45 $
Nike DNA
Nike DNA Short de basket 13 cm pour ado
Matériaux recyclés
Nike DNA
Short de basket 13 cm pour ado
45 $
Nike Essential
Nike Essential Short de basket Dri-FIT 10 cm pour femme
Matériaux recyclés
Nike Essential
Short de basket Dri-FIT 10 cm pour femme
20 % de réduction
A'ja Wilson
A'ja Wilson Short de basket Dri-FIT
Matériaux recyclés
A'ja Wilson
Short de basket Dri-FIT
40 % de réduction
ADN Nike
ADN Nike Short de basket 20 cm Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
ADN Nike
Short de basket 20 cm Dri-FIT pour homme
64 $
Nike DNA Academy
Nike DNA Academy Short de basket Dri-FIT 28 cm pour homme
Matériaux recyclés
Nike DNA Academy
Short de basket Dri-FIT 28 cm pour homme
45 $
Nike
Nike Short de basket 20 cm Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Nike
Short de basket 20 cm Dri-FIT pour homme
48 $
Nike Crossover
Nike Crossover Short de basket Dri-FIT 13 cm pour femme
Matériaux recyclés
Nike Crossover
Short de basket Dri-FIT 13 cm pour femme
64 $
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Short de basket en mesh Dri-FIT 13 cm pour homme
Matériaux recyclés
Nike Standard Issue
Short de basket en mesh Dri-FIT 13 cm pour homme
29 % de réduction
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Short de basket en mesh 13 cm pour homme
Matériaux recyclés
Nike Standard Issue
Short de basket en mesh 13 cm pour homme
19 % de réduction
Nike
Nike Short de basket Dri-FIT pour ado
Matériaux recyclés
Nike
Short de basket Dri-FIT pour ado
25 % de réduction
Book Standard Issue
Book Standard Issue Short pour homme
Book Standard Issue
Short pour homme
24 % de réduction
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Short de basket en mesh 13 cm pour homme
Matériaux recyclés
Nike Standard Issue
Short de basket en mesh 13 cm pour homme
25 % de réduction
Nike DNA
Nike DNA Short de basket Dri-FIT pour ado (garçon)
Matériaux recyclés
Nike DNA
Short de basket Dri-FIT pour ado (garçon)
30 % de réduction
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Short de basket 15 cm Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Nike Standard Issue
Short de basket 15 cm Dri-FIT pour homme
75 $
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Short de basket 15 cm Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Nike Standard Issue
Short de basket 15 cm Dri-FIT pour homme
75 $
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Short de basket en mesh Dri-FIT 13 cm pour homme
Matériaux recyclés
Nike Standard Issue
Short de basket en mesh Dri-FIT 13 cm pour homme
68 $
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Short de basket Practice Mesh 13 cm pour homme
Matériaux recyclés
Nike Standard Issue
Short de basket Practice Mesh 13 cm pour homme
68 $
Toronto Tempo
Toronto Tempo Short Nike Studio Fleece 13 cm pour femme
Toronto Tempo
Short Nike Studio Fleece 13 cm pour femme
75 $
Kobe
Kobe Short de basket Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Kobe
Short de basket Dri-FIT pour homme
75 $
Kobe
Kobe Short de basket Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Kobe
Short de basket Dri-FIT pour homme
75 $
ADN Nike
ADN Nike Short de basket 20 cm Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
ADN Nike
Short de basket 20 cm Dri-FIT pour homme
64 $
ADN Nike
ADN Nike Short de basket 20 cm Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
ADN Nike
Short de basket 20 cm Dri-FIT pour homme
64 $
ADN Nike
ADN Nike Short de basket 20 cm Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
ADN Nike
Short de basket 20 cm Dri-FIT pour homme
64 $
Nike Crossover
Nike Crossover Short de basket Dri-FIT 13 cm pour femme
Matériaux recyclés
Nike Crossover
Short de basket Dri-FIT 13 cm pour femme
64 $
Nike
Nike Short de basket Dri-FIT pour ado
Meilleure vente
Nike
Short de basket Dri-FIT pour ado
35 $
Nike
Nike Short de basket Dri-FIT pour ado
Matériaux recyclés
Nike
Short de basket Dri-FIT pour ado
35 $
A’ja Wilson
A’ja Wilson Short de basket Dri-FIT 10 cm pour femme
Matériaux recyclés
A’ja Wilson
Short de basket Dri-FIT 10 cm pour femme
68 $
Nike
Nike Short de basket 20 cm Dri-FIT pour homme
Nike
Short de basket 20 cm Dri-FIT pour homme
60 $
Nike
Nike Short de basket 20 cm Dri-FIT pour homme
Nike
Short de basket 20 cm Dri-FIT pour homme
60 $
Sabrina
Sabrina Short de basket Aero-FIT Nike
Stock épuisé
Sabrina
Short de basket Aero-FIT Nike
85 $
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Short de basket 15 cm Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Nike Standard Issue
Short de basket 15 cm Dri-FIT pour homme
75 $
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Short de basket 15 cm Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Nike Standard Issue
Short de basket 15 cm Dri-FIT pour homme
75 $
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Short de basket en mesh Dri-FIT 13 cm pour homme
Matériaux recyclés
Nike Standard Issue
Short de basket en mesh Dri-FIT 13 cm pour homme
68 $
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Short de basket Practice Mesh 13 cm pour homme
Matériaux recyclés
Nike Standard Issue
Short de basket Practice Mesh 13 cm pour homme
68 $
Toronto Tempo
Toronto Tempo Short Nike Studio Fleece 13 cm pour femme
Toronto Tempo
Short Nike Studio Fleece 13 cm pour femme
75 $
Kobe
Kobe Short de basket Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Kobe
Short de basket Dri-FIT pour homme
75 $
Kobe
Kobe Short de basket Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Kobe
Short de basket Dri-FIT pour homme
75 $
ADN Nike
ADN Nike Short de basket 20 cm Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
ADN Nike
Short de basket 20 cm Dri-FIT pour homme
64 $
ADN Nike
ADN Nike Short de basket 20 cm Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
ADN Nike
Short de basket 20 cm Dri-FIT pour homme
64 $
ADN Nike
ADN Nike Short de basket 20 cm Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
ADN Nike
Short de basket 20 cm Dri-FIT pour homme
64 $
Nike Crossover
Nike Crossover Short de basket Dri-FIT 13 cm pour femme
Matériaux recyclés
Nike Crossover
Short de basket Dri-FIT 13 cm pour femme
64 $
Nike
Nike Short de basket Dri-FIT pour ado
Meilleure vente
Nike
Short de basket Dri-FIT pour ado
35 $
Nike
Nike Short de basket Dri-FIT pour ado
Matériaux recyclés
Nike
Short de basket Dri-FIT pour ado
35 $
A’ja Wilson
A’ja Wilson Short de basket Dri-FIT 10 cm pour femme
Matériaux recyclés
A’ja Wilson
Short de basket Dri-FIT 10 cm pour femme
68 $
Nike
Nike Short de basket 20 cm Dri-FIT pour homme
Nike
Short de basket 20 cm Dri-FIT pour homme
60 $
Nike
Nike Short de basket 20 cm Dri-FIT pour homme
Nike
Short de basket 20 cm Dri-FIT pour homme
60 $
Sabrina
Sabrina Short de basket Aero-FIT Nike
Stock épuisé
Sabrina
Short de basket Aero-FIT Nike
85 $
Articles associés

Shorts de basketball : l'équipe va bénéficier d'une technologie pro

Nos shorts de basketball sont conçus pour améliorer vos performances. Ainsi, nos tissus flexibles suivent vos mouvements et nos tissages respirants vous gardent au frais. Au sein de notre large gamme de couleurs et de coupes, vous trouverez le modèle idéal. Les teintes vives vous permettent de vous affirmer, et les tons neutres s'assortissent facilement. Représentez vos héros avec allure dans nos articles aux couleurs de votre équipe. Nos shorts de basket longs offrent une protection supplémentaire et un look décontracté, tandis que les shorts de basketball courts procurent une sensation ultralégère. Tous présentent le Swoosh emblématique de Nike, gage de qualité reconnaissable entre tous.

Ce qui distingue les shorts de basket sur le terrain, ce sont d'abord les tissus intelligents grâce auxquels vous donnez votre meilleure performance. La construction légère et extensible vous procure une liberté de mouvement absolue : rien ne vous retient. Les fentes aux ourlets et les ceintures élastiques renforcent la sensation d'aisance. Notre technologie innovante Dri-FIT de Nike évacue la transpiration et la disperse à la surface du tissu afin qu'elle sèche rapidement. Les empiècements en mesh et les fentes d'aération optimisent la ventilation pour vous garder au frais et au sec. Les modèles à poches latérales sont parfaits pour sécuriser vos affaires.

Parce que veiller sur notre planète est notre objectif le plus important, nous fabriquons nos vêtements et chaussures dans des matériaux durables autant que possible. Sélectionnez des vêtements qui intègrent au moins 50 % de matières recyclées, comme du polyester recyclé et du nylon filé à partir de bouteilles en plastique, tapis et filets de pêche usés. Tout cela fait partie du programme Move to Zero de Nike, notre aventure vers un avenir zéro émission de carbone et zéro déchet nets. Pour nous rejoindre, choisissez un short de basket portant l'étiquette « Matières durables ».