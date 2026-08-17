Chaussures Nike TN : un pas vers le futur
Avec son empeigne texturée futuriste et sa silhouette caractéristique, la Nike Air Max Plus a donné un nouveau souffle au modèle phare de la fin des années 90. D'abord conçues pour la course de haut niveau, les unités Air Max visibles dans la semelle assurent un amorti souple pour faciliter les poussées et la réception. Pour avaler les kilomètres ou bien au quotidien, Air Max Plus garantit un confort et une stabilité fiables à chaque pas.
Le confort sans compromis
Tu mérites un confort constant à chaque foulée. En 1987, les Nike Air Max 1 se sont démarquées par leur air visible dans le talon. Ce modèle a bien évolué, mais nous n'avons jamais fait de compromis sur le confort offert par l'unité Air Sole distinctive pendant la course. Une unité Max Air au talon et à l'avant-pied procure un rebond incomparable lorsqu'on court, saute ou marche. L'impressionnant système d'amorti cible des zones du pied spécifiques afin de bénéficier d'une bonne stabilité à tout moment.
Reste au frais
C'est l'heure de repousser les limites ? Opte pour des baskets TN qui te maintiennent au frais. Du mesh stratégiquement placé assure une aération ciblée dans les zones où c'est le plus nécessaire. Cela te permet de rester au frais, même quand tu te donnes à fond. En plus, nos matières sont souples et flexibles pour offrir une tenue confortable. Jette un œil aux voûtes plantaires créant une sensation de maintien qui te donneront la confiance nécessaire pour t'améliorer. Sans oublier les rainures de la semelle extérieure qui apportent de la flexibilité afin que chaque pas soit naturel.
Une adhérence sûre
Pour faire du hors-piste ou pour arpenter les rues de la ville, les Nike Tuned apportent l'adhérence qu'il faut pour te sentir à l'aise. Pivote et tourne en toute confiance grâce aux semelles en caoutchouc sur toute la longueur. Les motifs d'adhérence sont le gage d'une accroche fiable, ce qui permet de marcher, courir, sauter ou faire des squats sans souci. En plus, la pointe en plastique structure et protège le modèle. Et le reste de la chaussure est ultra-léger, afin que rien ne te retienne.
Modèles durables
Découvre les Nike Air Max Plus associant textile et matières synthétiques qui offrent un toucher doux confortable et une esthétique raffinée. Opte pour une paire dont la cage en plastique emblématique est bordée de lignes ondulées distinctives évoquant les palmiers et l'océan. Le soutien de la voûte plantaire s'inspire d'une queue de baleine et donne aux Air Max Plus un look immédiatement reconnaissable. Sans oublier les cols bas rembourrés qui contribuent à la silhouette élégante et épurée des baskets Nike TN. Elles sont confortables et décontractées au quotidien.
Le futur du sport
Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone. Depuis 2008, toutes nos unités Air provenant de nos sites de l'Oregon et du Missouri sont fabriquées avec au moins 25 % de déchets industriels. Pour participer, choisis des modèles Air Max Plus portant l'étiquette « Matières Durables ». Les chaussures sont fabriquées avec au moins 20 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge.