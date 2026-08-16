Visière Nike Dri-FIT ADV Ace

Cette visière basse sans structure a été conçue pour les adeptes du tennis, sur le court comme au quotidien. L'aération de ce modèle offre une sensation de fraîcheur là où tu en as le plus besoin, tandis que le tissu extensible et anti-transpirant permet de rester au frais. La version raccourcie de la AeroBill est conçue pour profiter d'une concentration et d'une confiance maximales pendant le service.

Couleur affichée : Noir/Anthracite/Blanc

Article : FB6443-010