Veste de foot tissée Nike Dri-FIT Angleterre Energy pour homme

Angleterre Energy

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Avec ses détails inspirés des années 90 et son imprimé spécifique à l'équipe, cette veste FFF présente un design intemporel avec la technologie nécessaire pour résister au jeu moderne.

Avantages La technologie Nike Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide. Idéal pour rester au sec et à l'aise.

Finition déperlante pour rester au sec par temps humide.