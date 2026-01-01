triangle, start, resume, beginVideo
 
image 1 sur 6
Sweat à col ras-du-cou Dri-FIT ACG Tuff Fleece pour homme - Safety Orange/Blanc

Matériaux recyclés

ACG Tuff Fleece

Sweat à col ras-du-cou Dri-FIT pour homme

115 $
Sélectionner la tailleGuide des tailles

Il fait frais dehors ? Enveloppe-toi dans le tissu léger Tuff Fleece. Confectionné dans un tissu en molleton non brossé, ce sweat est doux et structuré. Nous avons intégré la technologie Dri-FIT pour évacuer la transpiration et offrir une chaleur respirante.


  • Couleur affichée : Safety Orange/Blanc
  • Article : IU8162-819

ACG Tuff Fleece

115 $

Il fait frais dehors ? Enveloppe-toi dans le tissu léger Tuff Fleece. Confectionné dans un tissu en molleton non brossé, ce sweat est doux et structuré. Nous avons intégré la technologie Dri-FIT pour évacuer la transpiration et offrir une chaleur respirante.

Avantages

  • La technologie Nike Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide. Idéal pour rester au sec et à l'aise.
  • La coupe ample au niveau des épaules et du corps te permet de superposer facilement le vêtement à une première couche.

Détails du produit

  • 75 % coton / 25 % polyester
  • Poignets, col et ourlet côtelés
  • Passant de suspension
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Safety Orange/Blanc
  • Article : IU8162-819

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille M et mesure 188 cm
    • Coupe ample : décontractée et large
  • Guide des tailles

Livraison et retours gratuits

Livraison gratuite à partir de 100 $ d'achat et retours gratuits sous 30 jours pour les membres Nike.
En savoir plus.

Méthode de fabrication

    • Apprenez-en plus sur Move to Zero, notre démarche pour atteindre le zéro déchet et une empreinte carbone nulle. Nous réinventons notamment nos produits selon une approche durable pour protéger le futur de la planète sur laquelle nous vivons et faisons du sport.

Avis (0)

Aucun avis

Dis-nous ce que tu penses. Donne ton avis avant tout le monde sur ce produit ACG Tuff Fleece.

    Sweat à col ras-du-cou Dri-FIT ACG Tuff Fleece pour homme

    ACG Tuff Fleece

    115 $

    Complète ton look