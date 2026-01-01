Sweat à col ras-du-cou Dri-FIT ACG Tuff Fleece pour homme

Il fait frais dehors ? Enveloppe-toi dans le tissu léger Tuff Fleece. Confectionné dans un tissu en molleton non brossé, ce sweat est doux et structuré. Nous avons intégré la technologie Dri-FIT pour évacuer la transpiration et offrir une chaleur respirante.

Couleur affichée : Safety Orange/Blanc

Article : IU8162-819