Short de trail avec sous-short intégré ACG "Chamo Camo" 15 cm pour homme

ACG "Chamo Camo"

80 $

Enchaîne les kilomètres avec ce short léger et respirant. De plus, nous avons ajouté des empiècements extensibles 4-way stretch pour une liberté de mouvement totale. Les quatre poches sont pratiques pour garder tes essentiels à portée de main quand tu cours.

Conçu pour rester au sec

La technologie Nike Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide. Idéal pour rester au sec et à l'aise. Les empiècements extensibles 4-way stretch t'offrent une liberté de mouvement sans restriction.

Rangement embarqué

Ce short possède quatre poches : deux poches latérales et deux poches arrière pour ranger tes essentiels.