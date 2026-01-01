Short de trail avec sous-short intégré ACG "Chamo Camo" 15 cm pour homme

Matériaux recyclés
ACG "Chamo Camo"
Short de trail avec sous-short intégré 15 cm pour homme
Enchaîne les kilomètres avec ce short léger et respirant. De plus, nous avons ajouté des empiècements extensibles 4-way stretch pour une liberté de mouvement totale. Les quatre poches sont pratiques pour garder tes essentiels à portée de main quand tu cours.
- Couleur affichée : Sequoia/Light Army/Summit White
- Article : IM5134-355
ACG "Chamo Camo"
Enchaîne les kilomètres avec ce short léger et respirant. De plus, nous avons ajouté des empiècements extensibles 4-way stretch pour une liberté de mouvement totale. Les quatre poches sont pratiques pour garder tes essentiels à portée de main quand tu cours.
Conçu pour rester au sec
La technologie Nike Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide. Idéal pour rester au sec et à l'aise. Les empiècements extensibles 4-way stretch t'offrent une liberté de mouvement sans restriction.
Rangement embarqué
Ce short possède quatre poches : deux poches latérales et deux poches arrière pour ranger tes essentiels.
Détails du produit
- Corps : 100 % polyester. Empiècement : 80 % polyester / 20 % élasthanne. Doublure : 92 % polyester / 8 % élasthanne.
- Ourlet élastique au niveau du sous-short
- Taille élastique avec cordon de serrage
- Logos réfléchissants ACG et Nike Swoosh
- Cet article n'est pas destiné à être utilisé comme Équipement de Protection Individuelle (EPI)
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Sequoia/Light Army/Summit White
- Article : IM5134-355
Taille et coupe
- Le modèle porte une taille M et mesure 178 cm
- Coupe standard : classique et facile à porter
- Guide des tailles
Livraison et retours gratuits
Livraison gratuite à partir de 100 $ d'achat et retours gratuits sous 30 jours pour les membres Nike.
En savoir plus.
Méthode de fabrication
- Apprenez-en plus sur Move to Zero, notre démarche pour atteindre le zéro déchet et une empreinte carbone nulle. Nous réinventons notamment nos produits selon une approche durable pour protéger le futur de la planète sur laquelle nous vivons et faisons du sport.
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