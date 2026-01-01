Short de running avec sous-short intégré 5 cm Dri-FIT ADV Nike AeroSwift pour homme

Nike AeroSwift

85,99 $ 115 $ 25 % de réduction

Conçu pour la course, le short AeroSwift te prépare au pire pour pouvoir prétendre au meilleur. La matière tissée légère évacue la transpiration et le sous-short en maille crée le maintien idéal. Range tes gels, snacks et autres accessoires essentiels pour la course dans les quatre poches.

Technologie anti-transpirante avancée

Nike Dri-FIT ADV améliore notre technologie anti-transpirante avec une aération avancée et des zones de respirabilité. Tu restes au sec et à l'aise.

Conçu pour bouger

Le tissu tissé extensible s'étire dans quatre directions pour bouger en tout confort. Les coutures latérales descendent désormais plus bas sur les côtés pour plus de protection. La taille Flyvent associe un élastique et du mesh pour offrir confort et respirabilité.

Conçu pour la vitesse

La collection AeroSwift de Nike représente le nec plus ultra en matière d'équipement de course. Ce vêtement mise tout sur la vitesse. Tu profites d'une protection sans faille pour te concentrer pleinement et donner le meilleur de toi-même.