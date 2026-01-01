Sac à bandoulière Nike Commute (8 L)

Stylé et pratique : la combinaison parfaite pour ta fast life. Le compartiment principal de ce sac à bandoulière tendance intègre une pochette pour tablette doublée de peluche pour garder tes petits appareils électroniques en sécurité et bien organisés. Les motifs réfléchissants apportent une finition étincelante.

Couleur affichée : Noir/Noir/Reflect Silver

Article : IQ1285-010