Sac à bandoulière Nike Commute (8 L)

Matériaux recyclés
Nike Commute
Sac à bandoulière (8 L)
Stylé et pratique : la combinaison parfaite pour ta fast life. Le compartiment principal de ce sac à bandoulière tendance intègre une pochette pour tablette doublée de peluche pour garder tes petits appareils électroniques en sécurité et bien organisés. Les motifs réfléchissants apportent une finition étincelante.
- Couleur affichée : Noir/Noir/Reflect Silver
- Article : IQ1285-010
Nike Commute
Stylé et pratique : la combinaison parfaite pour ta fast life. Le compartiment principal de ce sac à bandoulière tendance intègre une pochette pour tablette doublée de peluche pour garder tes petits appareils électroniques en sécurité et bien organisés. Les motifs réfléchissants apportent une finition étincelante.
Avantages
- Bandoulière convertible pour le porter à droite ou à gauche.
- Empiècement dans le dos et bandoulière rembourrés pour plus de confort.
- Les anneaux externes permettent de l'accrocher et de l'attraper facilement.
- Mini sac amovible pour ranger les petits objets de façon organisée.
Détails du produit
- 23 cm (l) x 38 cm (H) x 7,5 cm (P)
- Corps : 100 % nylon. Doublure : 100 % polyester. Porte-monnaie : 59 % nylon / 41 % polyester. Doublure : 100 % polyester.
- Nettoyage ciblé
- Importé
- Cet article n'est pas destiné à être utilisé comme Équipement de Protection Individuelle (EPI)
- Couleur affichée : Noir/Noir/Reflect Silver
- Article : IQ1285-010
Livraison et retours gratuits
Livraison gratuite à partir de 100 $ d'achat et retours gratuits sous 30 jours pour les membres Nike.
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Méthode de fabrication
- Apprenez-en plus sur Move to Zero, notre démarche pour atteindre le zéro déchet et une empreinte carbone nulle. Nous réinventons notamment nos produits selon une approche durable pour protéger le futur de la planète sur laquelle nous vivons et faisons du sport.
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