Pantalon Nike x LEGO® Collection pour ado

Matériaux recyclés
Nike x LEGO® Collection
Pantalon pour ado
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Ce pantalon tissé confortable, doté de détails LEGO® originaux, est un vêtement polyvalent qui laisse libre cours à ton imagination. Son tissu léger et déperlant te protège du vent et de la pluie pour te permettre de vivre plein d'aventures, à l'épreuve des intempéries.
- Couleur affichée : Noir/Noir/Noir
- Article : IO3112-010
Nike x LEGO® Collection
Ce pantalon tissé confortable, doté de détails LEGO® originaux, est un vêtement polyvalent qui laisse libre cours à ton imagination. Son tissu léger et déperlant te protège du vent et de la pluie pour te permettre de vivre plein d'aventures, à l'épreuve des intempéries.
Nike Football x LEGO Collection
Joue férocement avec Nike et The LEGO Group. Des détails chromés illuminent ce modèle.
Rangement pratique
Poches pour les mains te permettant de ranger rapidement tes essentiels du quotidien
Détails du produit
- Corps : 100 % nylon. Doublure supérieure : 100 % polyester. Doublure partie inférieure : 100 % nylon.
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Noir/Noir/Noir
- Article : IO3112-010
Taille et coupe
- Coupe standard : classique et facile à porter
- Coupe longue : tombe sous la cheville
- Guide des tailles
Livraison et retours gratuits
Livraison gratuite à partir de 100 $ d'achat et retours gratuits sous 30 jours pour les membres Nike.
En savoir plus.
Méthode de fabrication
- Le nylon recyclé utilisé dans les produits Nike provient de différentes matières, notamment de moquette recyclée et de filets de pêche usagés. Le nylon est nettoyé, trié et transformé en flocons avant de passer par des procédés de recyclage chimiques ou mécaniques permettant de créer de nouveaux fils de nylon recyclé.
- Les vêtements qui utilisent des matières fabriquées à partir de nylon recyclé permettent de réduire de près de moitié les émissions de carbone par rapport au nylon vierge.
- Apprenez-en plus sur Move to Zero, notre démarche pour atteindre le zéro déchet et une empreinte carbone nulle. Nous réinventons notamment nos produits selon une approche durable pour protéger le futur de la planète sur laquelle nous vivons et faisons du sport.
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Nike x LEGO® Collection
Collection Nike Football x LEGO®
Joue à l'instinct avec une gamme complète de motifs féroces, inspirés des briques LEGO.
Montre ton côté sauvage
Les basiques réinventés. Une brique après l'autre.
LEGO, le logo LEGO, la Minifigure et les systèmes d'assemblage « Brick and Knob » sont des marques déposées et/ou la propriété de The LEGO Group. ©2026 The LEGO Group. Tous droits réservés.