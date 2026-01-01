Pantalon Nike x LEGO® Collection pour ado

Nike x LEGO® Collection

130 $

Ce pantalon tissé confortable, doté de détails LEGO® originaux, est un vêtement polyvalent qui laisse libre cours à ton imagination. Son tissu léger et déperlant te protège du vent et de la pluie pour te permettre de vivre plein d'aventures, à l'épreuve des intempéries.

Nike Football x LEGO Collection Joue férocement avec Nike et The LEGO Group. Des détails chromés illuminent ce modèle. Rangement pratique Poches pour les mains te permettant de ranger rapidement tes essentiels du quotidien