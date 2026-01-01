Maillot de running Dri-FIT ADV Nike AeroSwift pour homme

Nike AeroSwift

97,99 $ 115 $ 15 % de réduction

Conçu pour la vitesse, ce maillot respirant est équipé de notre technologie anti-transpirante améliorée grâce à laquelle tu restes au sec et à l'aise. Son tissu lisse présente des perforations pour une circulation de l'air optimale. Tu peux ainsi donner le meilleur de toi-même jusqu'à la dernière foulée.

Avantages Nike Dri-FIT ADV améliore notre technologie anti-transpirante avec une aération avancée et des zones de respirabilité. Tu restes au sec et à l'aise.

L'ourlet plus bas par rapport aux maillots AeroSwift précédents offre une protection supplémentaire.

Les coutures collées au niveau des emmanchures et du col créent une coupe plus slim.