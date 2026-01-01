Maillot de running Dri-FIT ADV Nike AeroSwift pour homme

Matériaux recyclés
Nike AeroSwift
Maillot de running Nike Dri-FIT ADV pour homme
Ce produit est fabriqué avec au moins 75 % de fibres de polyester recyclé.
Conçu pour la vitesse, ce maillot respirant est équipé de notre technologie anti-transpirante améliorée grâce à laquelle tu restes au sec et à l'aise. Son tissu lisse présente des perforations pour une circulation de l'air optimale. Tu peux ainsi donner le meilleur de toi-même jusqu'à la dernière foulée.
- Couleur affichée : Barely Green/Lapis
- Article : IH6939-394
Nike AeroSwift
Conçu pour la vitesse, ce maillot respirant est équipé de notre technologie anti-transpirante améliorée grâce à laquelle tu restes au sec et à l'aise. Son tissu lisse présente des perforations pour une circulation de l'air optimale. Tu peux ainsi donner le meilleur de toi-même jusqu'à la dernière foulée.
Avantages
- Nike Dri-FIT ADV améliore notre technologie anti-transpirante avec une aération avancée et des zones de respirabilité. Tu restes au sec et à l'aise.
- L'ourlet plus bas par rapport aux maillots AeroSwift précédents offre une protection supplémentaire.
- Les coutures collées au niveau des emmanchures et du col créent une coupe plus slim.
Détails du produit
- Motifs spéciaux
- 100 % polyester
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Barely Green/Lapis
- Article : IH6939-394
Taille et coupe
- Le modèle porte une taille M et mesure 179 cm
- Coupe slim : profilée et ajustée
- Guide des tailles
Livraison et retours gratuits
Livraison gratuite à partir de 100 $ d'achat et retours gratuits sous 30 jours pour les membres Nike.
En savoir plus.
Méthode de fabrication
- Le polyester recyclé utilisé dans les produits Nike provient de bouteilles en plastique recyclées, qui sont nettoyées, broyées en flocons, puis transformées en granulés. Ces granulés sont ensuite filés pour obtenir un nouveau fil de haute qualité qui servira à la fabrication de nos produits, afin d'offrir des performances optimales avec un impact moindre sur l'environnement.
- En plus de réduire la production de déchets, le polyester recyclé génère jusqu'à 30 % d'émissions de carbone en moins comparé au polyester vierge. Chaque année, Nike recycle un milliard de bouteilles plastiques en moyenne, qui sans ça auraient fini dans des décharges ou des cours d'eau.
- Apprenez-en plus sur Move to Zero, notre démarche pour atteindre le zéro déchet et une empreinte carbone nulle. Nous réinventons notamment nos produits selon une approche durable pour protéger le futur de la planète sur laquelle nous vivons et faisons du sport.
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