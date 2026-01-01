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Maillot de foot Aero-FIT Nike x LEGO® Collection pour ado - Hyper Pink/Rush Red/Noir

Matériaux recyclés

Nike x LEGO® Collection

Maillot de foot Aero-FIT pour ado

100 $

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Ce produit est entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé.

Recherche les ouvertures sur le terrain et saisis chaque occasion avec ce maillot Aero-FIT incroyablement respirant. Le jaguar féroce sur la poitrine est composé de briques LEGO® pour bien montrer que tu domines le jeu. Ses couleurs vives et ses détails holographiques prennent les défenseurs au dépourvu lorsque tu fonces sur le terrain.


  • Couleur affichée : Hyper Pink/Rush Red/Noir
  • Article : IO3125-645

Nike x LEGO® Collection

100 $

Recherche les ouvertures sur le terrain et saisis chaque occasion avec ce maillot Aero-FIT incroyablement respirant. Le jaguar féroce sur la poitrine est composé de briques LEGO® pour bien montrer que tu domines le jeu. Ses couleurs vives et ses détails holographiques prennent les défenseurs au dépourvu lorsque tu fonces sur le terrain.

Nike Football x LEGO Collection

Joue à l'instinct avec une gamme complète d'imprimés audacieux, inspirés des briques LEGO.

Calme, fraîcheur et sérénité

La technologie Nike Aero-FIT est conçue pour une respirabilité maximale. Elle permet à l'air de circuler contre ta peau pour te garder au frais lorsque les températures sont élevées. Technologie anti-transpiration pour une sensation de fraîcheur et de confort.

Détails du produit

  • 100 % polyester
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Hyper Pink/Rush Red/Noir
  • Article : IO3125-645

Taille et coupe

    • Le modèle (garçon) porte une taille M et mesure 142 cm
    • Le modèle (fille) porte une taille M et mesure 150 cm
    • Coupe standard : classique et facile à porter
  • Guide des tailles

Livraison et retours gratuits

Livraison gratuite à partir de 100 $ d'achat et retours gratuits sous 30 jours pour les membres Nike.
En savoir plus.

Méthode de fabrication

    • Le polyester recyclé utilisé dans les produits Nike provient de bouteilles en plastique recyclées, qui sont nettoyées, broyées en flocons, puis transformées en granulés. Ces granulés sont ensuite filés pour obtenir un nouveau fil de haute qualité qui servira à la fabrication de nos produits, afin d'offrir des performances optimales avec un impact moindre sur l'environnement.
    • En plus de réduire la production de déchets, le polyester recyclé génère jusqu'à 30 % d'émissions de carbone en moins comparé au polyester vierge. Chaque année, Nike recycle un milliard de bouteilles plastiques en moyenne, qui sans ça auraient fini dans des décharges ou des cours d'eau.
    • Apprenez-en plus sur Move to Zero, notre démarche pour atteindre le zéro déchet et une empreinte carbone nulle. Nous réinventons notamment nos produits selon une approche durable pour protéger le futur de la planète sur laquelle nous vivons et faisons du sport.

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    Les basiques réinventés. Une brique après l'autre.

    LEGO, le logo LEGO, la Minifigure et les systèmes d'assemblage « Brick and Knob » sont des marques déposées et/ou la propriété de The LEGO Group. ©2026 The LEGO Group. Tous droits réservés.