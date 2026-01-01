Haut d'entraînement de football Nike Dri-FIT Angleterre Strike pour ado

Matériaux recyclés
Angleterre Strike
Haut d'entraînement de foot Nike Dri-FIT pour ado
Ce produit est fabriqué avec au moins 75 % de fibres de polyester recyclé.
Avec ses détails spécialement adaptés aux étoiles montantes du foot, ce modèle ajusté et profilé te fait briller sur le terrain. La technologie anti-transpirante évacue la chaleur pour laisser parler ton talent.
- Couleur affichée : Work Blue/Obsidian/Blanc
- Article : IB7982-486
Angleterre Strike
Avec ses détails spécialement adaptés aux étoiles montantes du foot, ce modèle ajusté et profilé te fait briller sur le terrain. La technologie anti-transpirante évacue la chaleur pour laisser parler ton talent.
Avantages
- La technologie Nike Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide. Idéal pour rester au sec et à l'aise.
- Coupe couvrante avec les ouvertures pour les pouces qui maintiennent les manches en place quand tu bouges.
Détails du produit
- Corps : 91 % polyester / 9 % élasthanne. Empiècements : 100 % polyester.
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Work Blue/Obsidian/Blanc
- Article : IB7982-486
Taille et coupe
- Le modèle porte une taille S et mesure 140 cm
- Coupe slim : profilée et ajustée
- Guide des tailles
Livraison et retours gratuits
Livraison gratuite à partir de 100 $ d'achat et retours gratuits sous 30 jours pour les membres Nike.
En savoir plus.
Méthode de fabrication
- Le polyester recyclé utilisé dans les produits Nike provient de bouteilles en plastique recyclées, qui sont nettoyées, broyées en flocons, puis transformées en granulés. Ces granulés sont ensuite filés pour obtenir un nouveau fil de haute qualité qui servira à la fabrication de nos produits, afin d'offrir des performances optimales avec un impact moindre sur l'environnement.
- En plus de réduire la production de déchets, le polyester recyclé génère jusqu'à 30 % d'émissions de carbone en moins comparé au polyester vierge. Chaque année, Nike recycle un milliard de bouteilles plastiques en moyenne, qui sans ça auraient fini dans des décharges ou des cours d'eau.
- Apprenez-en plus sur Move to Zero, notre démarche pour atteindre le zéro déchet et une empreinte carbone nulle. Nous réinventons notamment nos produits selon une approche durable pour protéger le futur de la planète sur laquelle nous vivons et faisons du sport.
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