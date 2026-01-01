Haut d'entraînement de foot Nike Dri-FIT Brésil Strike pour homme

Brésil Strike

68,99 $ 115 $ 40 % de réduction

Avec ses détails spécialement adaptés aux étoiles montantes du foot, ce modèle ajusté et profilé te fait briller sur le terrain. La technologie anti-transpirante évacue la chaleur pour laisser parler ton talent.

Avantages La technologie Nike Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide. Idéal pour rester au sec et à l'aise.

Coupe couvrante avec les ouvertures pour les pouces qui maintiennent les manches en place quand tu bouges.