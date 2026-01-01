Haut de trail Dri-FIT ADV ACG Solar Chase "Chamo Camo" pour homme

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Matériaux recyclés
ACG Solar Chase "Chamo Camo"
Haut de trail Dri-FIT ADV pour homme
85 $
À toi les sentiers grâce à sa technologie avancée anti-transpirante ! Les empiècements en mesh sous les bras offrent une respirabilité supplémentaire là où tu en as le plus besoin.
- Couleur affichée : Sequoia/Light Army/Summit White
- Article : IM5142-355
ACG Solar Chase "Chamo Camo"
85 $
À toi les sentiers grâce à sa technologie avancée anti-transpirante ! Les empiècements en mesh sous les bras offrent une respirabilité supplémentaire là où tu en as le plus besoin.
Avantages
- La technologie Nike Dri-FIT ADV associe un tissu anti-transpirant à des innovations de pointe. Tu restes au sec et à l'aise.
- Tissu à base de coton et de polyester, doux, léger et légèrement brossé.
Détails du produit
- 85 % polyester / 15 % coton
- Motifs réfléchissants
- Cet article n'est pas destiné à être utilisé comme Équipement de Protection Individuelle (EPI)
- Passant de suspension
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Sequoia/Light Army/Summit White
- Article : IM5142-355
Taille et coupe
- Le modèle porte une taille M et mesure 185 cm
- Coupe standard : classique et facile à porter
- Guide des tailles
Livraison et retours gratuits
Livraison gratuite à partir de 100 $ d'achat et retours gratuits sous 30 jours pour les membres Nike.
En savoir plus.
Méthode de fabrication
- Apprenez-en plus sur Move to Zero, notre démarche pour atteindre le zéro déchet et une empreinte carbone nulle. Nous réinventons notamment nos produits selon une approche durable pour protéger le futur de la planète sur laquelle nous vivons et faisons du sport.
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ACG Solar Chase "Chamo Camo"
85 $