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Haut de trail à manches longues Dri-FIT ACG Radical AirFlow NXT pour homme - Blanc/Anthracite

Matériaux recyclés

ACG Radical AirFlow NXT

Haut de trail à manches longues Dri-FIT pour homme

175 $

Stock épuisé :

Ce produit est actuellement indisponible

Radical AirFlow est un tissu extrêmement ambitieux, conçu pour optimiser la circulation de l'air. Dessiné pour tirer le meilleur parti de l'innovation Radical AirFlow, ce haut à manches longues, idéal pour la course, favorise une circulation optimale de l'air sur la peau lors des accélérations de rythme. Testé par des athlètes de trail ACG de haut niveau, le Radical AirFlow leur a donné d'excellents résultats. À toi de profiter de cette fraîcheur.


  • Couleur affichée : Blanc/Anthracite
  • Article : IQ5848-100

ACG Radical AirFlow NXT

175 $

UNE INNOVATION RÉVOLUTIONNAIRE POUR LES ATHLÈTES EN MOUVEMENT.

Radical AirFlow est un tissu extrêmement ambitieux, conçu pour optimiser la circulation de l'air. Dessiné pour tirer le meilleur parti de l'innovation Radical AirFlow, ce haut à manches longues, idéal pour la course, favorise une circulation optimale de l'air sur la peau lors des accélérations de rythme. Testé par des athlètes de trail ACG de haut niveau, le Radical AirFlow leur a donné d'excellents résultats. À toi de profiter de cette fraîcheur.

Innovation révolutionnaire

Radical AirFlow présente une structure ajourée extrêmement respirante, qui permet de diriger davantage d'air directement vers la peau pour une évaporation rapide de la transpiration pendant l'effort. Les canaux d'air techniques sont conçus pour accélérer la circulation de l'air afin de contribuer à optimiser les mécanismes de refroidissement naturels du corps.

Conception révolutionnaire

Ultra-adaptable et favorisant une mobilité et une fraîcheur supérieures, le tissu en maille ajourée doux qui recouvre l'ensemble du vêtement dispose de conduits d'aération techniques placés aux endroits les plus exposés à la chaleur et aux frottements. Il t'assure un maximum de fraîcheur et de confort sur tous les kilomètres à parcourir.

Des tests sans concession

Dans le cadre de l'une des plus grandes initiatives de tests sur le terrain de l'histoire de Nike Running, les membres du All Conditions Racing Department (ACRD) ont testé le prototype tout au long de la saison élite 2025. Les équipes de conception de Nike ont analysé les informations glanées pendant les courses et en laboratoire afin d'améliorer encore le vêtement. Traileur d'élite et athlète de l'ACRD, Caleb Olson portait son prototype lorsqu'il a remporté un run d'endurance extrême de 160 kilomètres en 2025, réalisant le deuxième temps le plus rapide de toute l'histoire de cette course.

Plus d'avantages

  • La technologie Nike Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide. Idéal pour rester au sec et à l'aise.
  • Le tissu en maille ajourée, ultra-respirant, apporte une sensation de douceur et de légèreté sur le corps.
  • La bordure élastique repliable maintient le haut en place quand tu bouges.

Détails du produit

  • Logo ACG sur la poitrine
  • Logo All Condition Racing Department (ACRD) dans le dos
  • 100 % polyester
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Blanc/Anthracite
  • Article : IQ5848-100

Taille et coupe

Méthode de fabrication

    • Apprenez-en plus sur Move to Zero, notre démarche pour atteindre le zéro déchet et une empreinte carbone nulle. Nous réinventons notamment nos produits selon une approche durable pour protéger le futur de la planète sur laquelle nous vivons et faisons du sport.

Avis (7)

4.4 étoiles

  • Radical for sure!

    Lee217832777

    High quality stitching and materials.. similar to grandma’s table side doilies, It performs well you can literally feel air flowing! Unfortunately, I ordered the wrong size so I didn’t get to test it out ☹️

  • Ridiculous

    Michael237713564

    Weird, ugly concept that doesn’t do me any good; I’m better off with a cutoff T or shirtless. The price is crazy work/terrible value since it doesn’t improve anything for me…only makes me self-conscious & an easy target for jokes.

  • Fast & Breathable

    TennisProfessional

    Tested at a recent 50k race with temps in the upper 80s. Performed well and the increased airflow is noticeable. Also really like the cropped length - much easier to access pockets in shorts and belt.

Haut de trail à manches longues Dri-FIT ACG Radical AirFlow NXT pour homme

ACG Radical AirFlow NXT

175 $

Emmène ton mini-climatiseur avec toi pour affronter le soleil brûlant pendant tes trails.

Conçu pour

Course de trail

Atout technique

Fraîcheur maximale

Système d'aération

Circulation de l'air accélérée

Caractéristiques haute performance

  • Fraîcheur absolue

    Les canaux d'air techniques accélèrent la circulation de l'air sur la peau. Comme une tempête qui te passe sur le torse.

  • Testé par les athlètes

    Des salles d'études climatiques du Nike Sports Research Lab aux podiums. 50 athlètes d'élite, 1 000 heures de souffrances. Pensé pour faire face aux imprévus.

  • Conçu pour la course

    Système d'aération au niveau des coudes et sous les aisselles. Coupe cropped pour accéder facilement à la ceinture. Longueur de manche optimisée pour une meilleure visibilité de la montre.

Derrière le design

Caleb Olson

« Après avoir testé le haut Radical AirFlow par tous les temps (chaud, froid, humide et sec), on l'a modifié pour qu'il soit parfaitement adapté le jour de la course. »

Caleb Olson

Athlète ACG, gagnant de la Western States 100 en 2025

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