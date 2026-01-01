Haut de running imprimé à manches courtes Dri-FIT ADV Nike AeroSwift pour homme

Matériaux recyclés
Nike AeroSwift
Haut de running imprimé à manches courtes Dri-FIT ADV pour homme
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Conçu pour la vitesse, ce haut léger prêt pour la course t'aide à rester au sec jusqu'à la ligne d'arrivée. Le tissu en maille anti-transpirant présente un imprimé tendance et des perforations sur l'ensemble du vêtement pour une sensation ultra-respirante.
- Couleur affichée : Noir/Blanc
- Article : IM5365-010
Nike AeroSwift
Conçu pour la vitesse, ce haut léger prêt pour la course t'aide à rester au sec jusqu'à la ligne d'arrivée. Le tissu en maille anti-transpirant présente un imprimé tendance et des perforations sur l'ensemble du vêtement pour une sensation ultra-respirante.
Avantages
- La technologie Nike Dri-FIT ADV associe un tissu anti-transpirant à des innovations de pointe. Tu restes au sec et à l'aise.
- Le tissu technique en maille est léger et respirant.
- Les coutures collées au niveau des épaules réduisent le volume pour plus de légèreté.
Détails du produit
- 100 % polyester
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Noir/Blanc
- Article : IM5365-010
Taille et coupe
- Modèles portés par JC Stevenson, sprinter et sauteur universitaire en athlétisme.
- Stevenson mesure 186 cm et porte une taille M.
- Coupe standard : classique et facile à porter
- Guide des tailles
Livraison et retours gratuits
Livraison gratuite à partir de 100 $ d'achat et retours gratuits sous 30 jours pour les membres Nike.
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Méthode de fabrication
- Apprenez-en plus sur Move to Zero, notre démarche pour atteindre le zéro déchet et une empreinte carbone nulle. Nous réinventons notamment nos produits selon une approche durable pour protéger le futur de la planète sur laquelle nous vivons et faisons du sport.
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Nike AeroSwift
Informations supplémentaires
- Vu sur JC Stevenson, sprinter et sauteur universitaire en athlétisme.
- Stevenson mesure 185 cm et porte une taille M.