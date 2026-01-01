Haut de running à manches courtes Dri-FIT ADV Nike AeroSwift pour homme

Nike AeroSwift

83,99 $ 120 $ 30 % de réduction

Conçue pour la vitesse, la collection AeroSwift est à la pointe en matière d'équipement de course. Ce haut anti-transpirant en maille technique allie légèreté et respirabilité, pour rester au frais jusqu'à la ligne d'arrivée.

Avantages La technologie Nike Dri-FIT ADV associe un tissu anti-transpirant à des innovations de pointe. Tu restes au sec et à l'aise.

Le tissu technique en maille est léger et respirant.

Les coutures collées au niveau des épaules réduisent le volume pour plus de légèreté.

Les Swoosh ont une finition qui ne réfléchit pas les flashs de photographes pendant la course.