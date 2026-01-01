Haut de running à manches courtes Dri-FIT ADV Nike AeroSwift pour homme

Matériaux recyclés
Nike AeroSwift
Haut de running à manches courtes Dri-FIT ADV pour homme
Ce produit est fabriqué avec au moins 75 % de fibres de polyester recyclé.
Conçue pour la vitesse, la collection AeroSwift est à la pointe en matière d'équipement de course. Ce haut anti-transpirant en maille technique allie légèreté et respirabilité, pour rester au frais jusqu'à la ligne d'arrivée.
- Couleur affichée : Barely Green/Lapis
- Article : IH5045-394
Nike AeroSwift
Conçue pour la vitesse, la collection AeroSwift est à la pointe en matière d'équipement de course. Ce haut anti-transpirant en maille technique allie légèreté et respirabilité, pour rester au frais jusqu'à la ligne d'arrivée.
Avantages
- La technologie Nike Dri-FIT ADV associe un tissu anti-transpirant à des innovations de pointe. Tu restes au sec et à l'aise.
- Le tissu technique en maille est léger et respirant.
- Les coutures collées au niveau des épaules réduisent le volume pour plus de légèreté.
- Les Swoosh ont une finition qui ne réfléchit pas les flashs de photographes pendant la course.
Détails du produit
- 100 % polyester
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Barely Green/Lapis
- Article : IH5045-394
Taille et coupe
- Le modèle porte une taille M et mesure 192 cm
- Coupe standard : classique et facile à porter
- Guide des tailles
Livraison et retours gratuits
Livraison gratuite à partir de 100 $ d'achat et retours gratuits sous 30 jours pour les membres Nike.
En savoir plus.
Méthode de fabrication
- Le polyester recyclé utilisé dans les produits Nike provient de bouteilles en plastique recyclées, qui sont nettoyées, broyées en flocons, puis transformées en granulés. Ces granulés sont ensuite filés pour obtenir un nouveau fil de haute qualité qui servira à la fabrication de nos produits, afin d'offrir des performances optimales avec un impact moindre sur l'environnement.
- En plus de réduire la production de déchets, le polyester recyclé génère jusqu'à 30 % d'émissions de carbone en moins comparé au polyester vierge. Chaque année, Nike recycle un milliard de bouteilles plastiques en moyenne, qui sans ça auraient fini dans des décharges ou des cours d'eau.
- Apprenez-en plus sur Move to Zero, notre démarche pour atteindre le zéro déchet et une empreinte carbone nulle. Nous réinventons notamment nos produits selon une approche durable pour protéger le futur de la planète sur laquelle nous vivons et faisons du sport.
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