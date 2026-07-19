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Haut de foot à manches courtes Nike Dri-FIT Angleterre Energy pour Homme - Work Blue/Blanc/Obsidian

Matériaux recyclés

Angleterre Energy

Haut de foot à manches courtes Nike Dri-FIT pour homme

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Ce produit est fabriqué avec au moins 75 % de fibres de polyester recyclé.

Avec ses détails inspirés des années 90 et son imprimé spécifique à l'équipe, ce haut Angleterre offre un design intemporel avec la technologie nécessaire pour résister au jeu moderne.


  • Couleur affichée : Work Blue/Blanc/Obsidian
  • Article : IH1866-486

Angleterre Energy

40 % de réduction

Avec ses détails inspirés des années 90 et son imprimé spécifique à l'équipe, ce haut Angleterre offre un design intemporel avec la technologie nécessaire pour résister au jeu moderne.

Détails du produit

  • Col et poignets côtelés
  • Étiquette tissée
  • 100 % polyester
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Work Blue/Blanc/Obsidian
  • Article : IH1866-486

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille M et mesure 178 cm
    • Coupe ample : décontractée et large
  • Guide des tailles

Livraison et retours gratuits

Livraison gratuite à partir de 100 $ d'achat et retours gratuits sous 30 jours pour les membres Nike.
En savoir plus.

Méthode de fabrication

    • Le polyester recyclé utilisé dans les produits Nike provient de bouteilles en plastique recyclées, qui sont nettoyées, broyées en flocons, puis transformées en granulés. Ces granulés sont ensuite filés pour obtenir un nouveau fil de haute qualité qui servira à la fabrication de nos produits, afin d'offrir des performances optimales avec un impact moindre sur l'environnement.
    • En plus de réduire la production de déchets, le polyester recyclé génère jusqu'à 30 % d'émissions de carbone en moins comparé au polyester vierge. Chaque année, Nike recycle un milliard de bouteilles plastiques en moyenne, qui sans ça auraient fini dans des décharges ou des cours d'eau.
    • Apprenez-en plus sur Move to Zero, notre démarche pour atteindre le zéro déchet et une empreinte carbone nulle. Nous réinventons notamment nos produits selon une approche durable pour protéger le futur de la planète sur laquelle nous vivons et faisons du sport.

Avis (2)

2 étoiles

  • Not As Expected

    Alexander793798100

    Fit is nothing like the photo, much more snug/tapered and not very oversized. The material is also really shiny with a print bold print, which is nit what I was expecting.

  • Nice but small & narrow

    KatieF597137378

    Comes some and very narrow on the body.

Haut de foot à manches courtes Nike Dri-FIT Angleterre Energy pour Homme

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