Haut de foot à manches courtes Nike Dri-FIT Angleterre Energy pour Homme

Not As Expected
Alexander793798100
Fit is nothing like the photo, much more snug/tapered and not very oversized. The material is also really shiny with a print bold print, which is nit what I was expecting.
Matériaux recyclés
Ce produit est fabriqué avec au moins 75 % de fibres de polyester recyclé.
Avec ses détails inspirés des années 90 et son imprimé spécifique à l'équipe, ce haut Angleterre offre un design intemporel avec la technologie nécessaire pour résister au jeu moderne.
Angleterre Energy
Avec ses détails inspirés des années 90 et son imprimé spécifique à l'équipe, ce haut Angleterre offre un design intemporel avec la technologie nécessaire pour résister au jeu moderne.
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2 étoiles
Not As Expected
Alexander793798100
Fit is nothing like the photo, much more snug/tapered and not very oversized. The material is also really shiny with a print bold print, which is nit what I was expecting.
Nice but small & narrow
KatieF597137378
Comes some and very narrow on the body.
Angleterre Energy