Matériaux recyclés
Nike ACG « Solar Chase »
Débardeur de trail femme Dri-FIT
Ce produit est fabriqué avec au moins 75 % de fibres de polyester recyclé.
Conçu pour les journées chaudes et les longues courses de trail, ce débardeur présente un minimum de coutures pour réduire les frottements. Le tissu léger et extensible est doux et sèche rapidement pour que tu restes à l'aise par temps très chaud.
- Couleur affichée : Mean Green/Summit White
- Article : IF1511-307
Nike ACG « Solar Chase »
Conçu pour les journées chaudes et les longues courses de trail, ce débardeur présente un minimum de coutures pour réduire les frottements. Le tissu léger et extensible est doux et sèche rapidement pour que tu restes à l'aise par temps très chaud.
Inspirée par les Dolomites
L'imprimé de ce débardeur s'inspire de notre voyage dans les montagnes des Dolomites, au nord-est de l'Italie. Des prairies aux grottes, nous avons été émerveillés par la beauté et effrayés par les histoires de créatures mythiques.
Technologie anti-transpiration
La technologie Nike Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide. Idéal pour rester au sec et à l'aise.
Détails du produit
- Logos réfléchissants ACG et Swoosh
- Cet article n'est pas destiné à être utilisé comme Équipement de Protection Individuelle (EPI)
- 87 % polyester / 13 % élasthanne
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Mean Green/Summit White
- Article : IF1511-307
Taille et coupe
- Le modèle porte une taille S et mesure 178 cm
- Coupe slim : profilée et ajustée
- Guide des tailles
Livraison et retours gratuits
Livraison gratuite à partir de 100 $ d'achat et retours gratuits sous 30 jours pour les membres Nike.
En savoir plus.
Méthode de fabrication
- Le polyester recyclé utilisé dans les produits Nike provient de bouteilles en plastique recyclées, qui sont nettoyées, broyées en flocons, puis transformées en granulés. Ces granulés sont ensuite filés pour obtenir un nouveau fil de haute qualité qui servira à la fabrication de nos produits, afin d'offrir des performances optimales avec un impact moindre sur l'environnement.
- En plus de réduire la production de déchets, le polyester recyclé génère jusqu'à 30 % d'émissions de carbone en moins comparé au polyester vierge. Chaque année, Nike recycle un milliard de bouteilles plastiques en moyenne, qui sans ça auraient fini dans des décharges ou des cours d'eau.
- Apprenez-en plus sur Move to Zero, notre démarche pour atteindre le zéro déchet et une empreinte carbone nulle. Nous réinventons notamment nos produits selon une approche durable pour protéger le futur de la planète sur laquelle nous vivons et faisons du sport.
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