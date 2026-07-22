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Casquette de tennis sans structure Nike Dri-FIT ADV Club - Blanc/Noir

Matériaux recyclés

Nike Dri-FIT ADV Club

Casquette de tennis sans structure

35 $

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Ce produit est fabriqué avec au moins 75 % de fibres de polyester recyclé.

Sur les courts de tennis comme au quotidien, la casquette Nike Club t'accompagne dans tes entraînements préférés. Cette casquette sans structure de profondeur moyenne intègre un tissu anti-transpirant avancé pour te garder au frais tout au long du match. De plus, elle est ultra-respirante quand l’action s’intensifie. La visière AeroBill est plus courte pour éviter toute distraction quand tu t'apprêtes à servir le prochain ace.


  • Couleur affichée : Blanc/Noir
  • Article : FB5598-100

Nike Dri-FIT ADV Club

35 $

Sur les courts de tennis comme au quotidien, la casquette Nike Club t'accompagne dans tes entraînements préférés. Cette casquette sans structure de profondeur moyenne intègre un tissu anti-transpirant avancé pour te garder au frais tout au long du match. De plus, elle est ultra-respirante quand l’action s’intensifie. La visière AeroBill est plus courte pour éviter toute distraction quand tu t'apprêtes à servir le prochain ace.

Avantages

  • La technologie Nike Dri-FIT ADV associe un tissu anti-transpirant à des innovations de pointe. Tu restes au sec et à l'aise.
  • Le tissu léger et doux est extensible pour une tenue parfaitement ajustée.
  • Les perforations sur la couronne et le bandeau apportent plus de respirabilité.
  • Le strap à scratch à l'arrière te permet d'ajuster facilement la tenue.

Détails du produit

  • Corps : 90 % polyester / 10 % élasthanne. Partie inférieure de la visière : 100 % polyester. Bandeau : 80 % polyester / 20 % élasthanne. Doublure de l'empiècement avant : 90 % polyester / 10 % élasthanne.
  • Lavage à la main
  • Importé
  • Cet article n'est pas destiné à être utilisé comme Équipement de Protection Individuelle (EPI)
  • Couleur affichée : Blanc/Noir
  • Article : FB5598-100

Livraison et retours gratuits

Livraison gratuite à partir de 100 $ d'achat et retours gratuits sous 30 jours pour les membres Nike.
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Méthode de fabrication

    • Le polyester recyclé utilisé dans les produits Nike provient de bouteilles en plastique recyclées, qui sont nettoyées, broyées en flocons, puis transformées en granulés. Ces granulés sont ensuite filés pour obtenir un nouveau fil de haute qualité qui servira à la fabrication de nos produits, afin d'offrir des performances optimales avec un impact moindre sur l'environnement.
    • En plus de réduire la production de déchets, le polyester recyclé génère jusqu'à 30 % d'émissions de carbone en moins comparé au polyester vierge. Chaque année, Nike recycle un milliard de bouteilles plastiques en moyenne, qui sans ça auraient fini dans des décharges ou des cours d'eau.
    • Apprenez-en plus sur Move to Zero, notre démarche pour atteindre le zéro déchet et une empreinte carbone nulle. Nous réinventons notamment nos produits selon une approche durable pour protéger le futur de la planète sur laquelle nous vivons et faisons du sport.

Avis (16)

3.8 étoiles

  • GeoffJ618323324

    Perfect fit for a large head with lots of hair!

  • Comfortable to wear

    John422290444

    Nice comfortable cap, perfect for our warmer weather.

  • Far too big

    JosephO836052687

    S/m is far too big for a s/m sized head! Would be surprised if it wasn’t too big for Vincent kompany

Casquette de tennis sans structure Nike Dri-FIT ADV Club

Nike Dri-FIT ADV Club

35 $

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