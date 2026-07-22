Casquette de tennis sans structure Nike Dri-FIT ADV Club

GeoffJ618323324
Perfect fit for a large head with lots of hair!
Matériaux recyclés
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Ce produit est fabriqué avec au moins 75 % de fibres de polyester recyclé.
Sur les courts de tennis comme au quotidien, la casquette Nike Club t'accompagne dans tes entraînements préférés. Cette casquette sans structure de profondeur moyenne intègre un tissu anti-transpirant avancé pour te garder au frais tout au long du match. De plus, elle est ultra-respirante quand l’action s’intensifie. La visière AeroBill est plus courte pour éviter toute distraction quand tu t'apprêtes à servir le prochain ace.
Nike Dri-FIT ADV Club
Sur les courts de tennis comme au quotidien, la casquette Nike Club t'accompagne dans tes entraînements préférés. Cette casquette sans structure de profondeur moyenne intègre un tissu anti-transpirant avancé pour te garder au frais tout au long du match. De plus, elle est ultra-respirante quand l’action s’intensifie. La visière AeroBill est plus courte pour éviter toute distraction quand tu t'apprêtes à servir le prochain ace.
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3.8 étoiles
GeoffJ618323324
Perfect fit for a large head with lots of hair!
Comfortable to wear
John422290444
Nice comfortable cap, perfect for our warmer weather.
Far too big
JosephO836052687
S/m is far too big for a s/m sized head! Would be surprised if it wasn’t too big for Vincent kompany
Nike Dri-FIT ADV Club