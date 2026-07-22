Casquette de tennis sans structure Nike Dri-FIT ADV Club

Sur les courts de tennis comme au quotidien, la casquette Nike Club t'accompagne dans tes entraînements préférés. Cette casquette sans structure de profondeur moyenne intègre un tissu anti-transpirant avancé pour te garder au frais tout au long du match. De plus, elle est ultra-respirante quand l’action s’intensifie. La visière AeroBill est plus courte pour éviter toute distraction quand tu t'apprêtes à servir le prochain ace.

Couleur affichée : Blanc/Noir

Article : FB5598-100