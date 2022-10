Toujours plus vite, Chapitre 3 : le guide de course de Nike Running

« Abordez la course comme l'aboutissement de tous les efforts accomplis, déclare Chris Bennett, Head Coach Nike Running. Lorsque vous aurez passé la ligne d'arrivée, vous pourrez vous dire "je viens de courir pendant 14 semaines. Non seulement j'ai bouclé un marathon, mais j'ai couru des centaines de kilomètres pour y parvenir", et cela mérite d'être fêté à sa juste valeur. »



Envisager l'épreuve de cette manière peut permettre d'atténuer le trac le jour de la course et vous aider à la considérer comme le point d'orgue non seulement de votre parcours, mais de celui de tous ceux avec qui vous courez. Le coach de poursuivre : « Si nous courons avec les autres, et non contre eux, à chaque fois que nous célébrons la fin d'une course, tout le monde est inclus dans cette célébration. Et je pense que c'est un aspect précieux de notre communauté. »



Découvrez nos programmes d'entraînement Nike Run Club grâce auxquels vous engrangerez de petites victoires jusqu'à atteindre l'objectif ultime : la course en elle-même.