La rapidité, une affaire de famille : Shalane Flanagan et Nike Running

Breauna et Keauna, des sœurs jumelles qui ont vécu avec Shalane et son mari en 2016, n'aiment pas toujours courir, mais apprécient la compagnie et l'énergie qui se dégage d'un groupe. « Je n'aime pas me retrouver en solo. J'aime être avec des gens qui peuvent me motiver », affirme Keauna. « Oui, être capable d'apprendre des autres. Vous avez d'autres personnes pour vous remonter le moral », approuve Breauna. Et une fois lancées, elles adorent la sensation de vitesse. Comme le décrit Keauna : « J'ai l'impression que plus rien ne me retient. Je peux simplement bouger mon corps et me sentir en confiance, où que j'aille. »