Quand Eliud Kipchoge a couru un marathon en 1 h 59 min 40 s en 2019, il portait un prototype de la Nike Air Zoom Alphafly NEXT%. Cette performance extraordinaire a été préparée pendant plusieurs années. C'est l'aboutissement d'une collaboration entre Eliud et Nike, qui avait commencé par la tentative d'Eliud, en 2017, de passer sous la barre des deux heures pour courir le marathon. L'exploit d'Eliud a inspiré certains des coureurs les plus rapides au monde à repousser leurs propres limites et à battre leurs propres records. La chaussure qu'il portait en cette fraîche matinée d'octobre à Vienne est maintenant disponible pour vous.



Notre meilleure chaussure de course est équipée de nouvelles technologies et innovations dont deux unités Air Zoom ultra-performantes à l'avant-pied et l'ajout de mousse ZoomX au talon. C'est une chaussure de course conçue pour pulvériser des records, que vous souhaitiez terminer un marathon en deux, trois, quatre ou cinq heures.



Soyez informé avant tout le monde de la sortie de la prochaine version.