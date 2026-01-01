Retour à la rechercheNike St LukesFermé • Ouvre demain à 09 h 00Westfield St Lukes80 St Lukes Rd.Shop 804Auckland, Auckland, 1025, NZ+64 9 558 3630Consulter l'itinéraireHoraires du magasindim.: 10 h 00 - 17 h 30lun. - mer.: 09 h 00 - 18 h 00jeu. - ven.: 09 h 00 - 21 h 00sam.: 09 h 00 - 18 h 00ServicesAccès en avant-première pour les MembresDécouvrez certains de nos articles les plus récents et les plus innovants avant tout le monde.Reuse-A-ShoeDépose tes sneakers usées et on les transformera en Nike Grind.Clique ici pour en savoir plus.Informations concernant les retoursCe magasin n'accepte pas les retours de commandes passées sur Nike.com ou sur la Nike App.Magasins à proximitéRépertoire magasinsNike Newmarket187 BroadwayNewmarketAuckland, Auckland, 1023, NZFermé • Ouvre demain à 10 h 00Nike Factory Store WestgateWestgate Shopping Centre5/8 Maki StShop F0001Auckland, 0657, NZFermé • Ouvre demain à 09 h 00Nike Auckland City228 Queen StreetAuckland CBD, Auckland, 1010, NZFermé • Ouvre demain à 10 h 00