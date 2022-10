L'engagement de Jordan pour la communauté noire

Jordan Brand représente la communauté noire tout entière. C'est bien plus qu'un homme dont la volonté et le travail ont donné un nouveau sens au mot grandeur. Ça va bien au-delà des terrains de basket où des générations entières ont réalisé leurs rêves. C'est plus fort que n'importe quelle épreuve, n'importe quel obstacle ou combat.



Comme son homonyme, Jordan Brand représente la force et la persévérance de ceux qui nous ont précédés. La volonté, le travail, l'excellence que nous connaissons aujourd'hui sont le résultat de plusieurs générations qui se sont transmis leurs rêves. Notre passé nous apprend que quels que soient les obstacles, quelles que soient les épreuves, nous avons le pouvoir de bâtir un avenir meilleur.



Jordan Brand est une famille qui n'a pas peur de voir les choses en grand, et qui fait tout pour surmonter tous les obstacles. Rien n'est impossible pour nous. Comme MJ, nous savons que ce qui semble impossible seul, devient possible ensemble.



Jordan Brand représente la communauté noire tout entière. L'égalité des chances et de la justice est notre combat.



Tant que ce combat sera nécessaire, notre engagement sera suivi d'actions. Nous ferons entendre les voix qui réclament des changements. Nous nous associerons à des partenaires pour veiller à ce que la justice sociale et économique l'emporte. Et nous éduquerons et informerons, pour que des alliés nous rejoignent dans cette lutte. Nous formerons une seule et même famille, unie par la conviction qu'un changement durable va finir par s'opérer.



Les actions sont plus fortes que les mots. Les rêves sont plus forts que la destinée. La communauté est plus forte que tout.