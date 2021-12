Bra By Trina : Brassières de sport et mode

« Voici mon look inspiré du Carnaval. Je crois que c'est mon association préférée, parce que j'adore les couleurs vives rappelant les Caraïbes. La veste attire tout particulièrement l'attention et correspond vraiment à ma personnalité. C'est mon truc de créer une tenue en associant plusieurs couleurs différentes. Ça apporte un côté inattendu. Et qui voudrait se fondre dans le décor ?

Mon conseil pour associer plusieurs couleurs différentes, c'est de toujours inclure une couleur neutre, et c'est pour ça que j'ai ajouté une brassière de sport blanche. Cette brassière est vraiment un classique emblématique ! Elle est simple mais jamais basique, et elle est parfaite pour un look habillé ou décontracté. Je ne me sens pas restreinte dans mes mouvements et grâce à la sensation de compression, je me sens bien maintenue.

C'est le type de brassière que je porterais pour danser au Carnaval dans les rues de Notting Hill. Je me sentirais même suffisamment à l'aise pour enlever mon haut au son de la soca pour me sentir encore plus libre. »