Ensembles de yoga : trouve ton flow
Renforcement musculaire, exercices d'équilibre stimulants, postures de repos relaxantes : nos ensembles de yoga t'aident à te concentrer et à t'ancrer dans le moment présent. Les coupes épurées te permettent de bouger librement sans distraction, et les tissages à l'épreuve des squats garantissent une confiance maximale. Tu trouveras également des poches zippées discrètes pour garder tes essentiels en sécurité et à portée de main pendant ta pratique. Enfin, nos brassières de sport maintiennent ta poitrine en place pour que tu puisses te focaliser sur ta prochaine posture.
Nos ensembles de yoga sont soigneusement conçus pour s'adapter aux mouvements fluides et à un rythme conscient. Nous proposons des leggings dans des tissus qui offrent un maintien doux pour que tu puisses visualiser clairement ta posture. Quant à nos hauts, ils se déclinent en manches courtes et longues pour chaque saison. Tu participes à une séance de hot yoga ? Choisis un haut léger à bretelles et un legging court qui offrent une sensation seconde peau. Et pour rester en mouvement pendant ta grossesse, opte pour des vêtements de maternité qui s'adaptent aux changements de ton corps.
Nous fabriquons nos ensembles de yoga dans des tissus haut de gamme conçus pour le mouvement. Par exemple, la technologie Nike Dri-FIT évacue la transpiration pour qu'elle sèche rapidement, ce qui t'aide à rester à l'aise pendant les asanas difficiles et les cours d'Ashtanga. Les tissus InfinaSoft sont doux sur la peau, parfaits pour les séances tranquilles et réparatrices. Grâce à l'élasticité des matériaux, ta tenue de yoga s'adapte à tes mouvements tout en conservant sa forme. Sélectionne des ensembles de yoga assortis pour un look coordonné.
Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone. Pour rejoindre l'aventure, choisis des ensembles de yoga portant la mention « Matières durables ». Cela signifie que les vêtements sont fabriqués avec au moins 50 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge.