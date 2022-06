Wang Qing, la B-girl aux mouvements féériques

Aujourd'hui, Wang Qing incarne l'exemple à suivre pour de nombreuses jeunes B-girls chinoises, qui la sollicite pour demander conseil. Sa principale recommandation ? Dansez pour vous exprimer. « J'aime à penser que le breakdance est une manière de transformer l'expression quotidienne en forme artistique », explique-t-elle. Celle qui se décrit comme « une universitaire calme et studieuse » affirme que le breakdance lui permet de faire découvrir toutes les merveilles de son monde intérieur. « Maintenant que j'y pense, je n'étais peut-être pas si introvertie que ça étant enfant, c'est simplement que j'avais l'air réservée. Et le breakdance m'a permis d'exprimer ma vraie nature », conclut-elle.



En 2019, Wang Qing a reçu une invitation à rejoindre le célèbre groupe de breakdance Green Panda et elle a d'ores et déjà remporté 10 battles sous leurs couleurs. Alors qu'elle se hisse parmi les plus grands breakdanceurs chinois (avec l'espoir de représenter son pays en compétition olympique), elle danse enfin selon ses propres termes. « Dans le Livre du Tao, il y a une phrase qui dit : "L'eau est fluide, souple et malléable. Pourtant elle émousse la pierre rigide et inflexible." En gros, la douceur n'est pas une preuve de faiblesse ni un signe d'infériorité. C'est un état permettant de résister à de nombreux obstacles et de les surpasser, et cette stratégie a mené de nombreuses B-girls à la victoire. »