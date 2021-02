Recettes d'athlètes : les pâtes carbonara de Henry Slade

Préparation

Remplissez d'eau la marmite et ajoutez 1 cuillère à soupe de sel. Portez à ébullition.



Pendant ce temps, faites revenir la pancetta dans la poêle à feu moyen/vif jusqu'à ce qu'elle dore et que la graisse fonde. Réservez.



Une fois que l'eau bout, ajoutez les pâtes et suivez les instructions sur le paquet pour une cuisson al dente. Conservez un quart de tasse de l'eau de cuisson et égouttez les pâtes.



Ajoutez l'eau de cuisson, les trois-quarts du pecorino et les jaunes d'œufs dans le saladier et fouettez ensemble jusqu'à obtenir un mélange crémeux et homogène. Ajoutez la pancetta au fouet, puis les pâtes avec la cuillère jusqu'à ce que les pâtes soient entièrement nappées.



Salez et poivrez, versez un filet d'huile d'olive et saupoudrez le reste de pecorino.