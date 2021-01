Pris sur le vif : trouver sa communauté grâce au netball avec Maggi Gao

Le netball est souvent considéré comme un sport « de femmes ». Qu'est-ce que tu en penses ?

Je me souviens que, plus jeune, ça me mettait un peu mal à l'aise quand on me disait : « Ah, tu fais un sport de femme. » Je crois que de façon implicite, ça voulait dire que ce n'était pas un sport assez bien pour les garçons. Mais avec l'âge, [j'ai réalisé] que ça demandait bien plus de précision et d'agilité que la plupart des autres sports. Je crois que si je devais le comparer [à un autre sport], ce serait le rugby à sept. Cette puissance et cette vitesse.... En Australie, il y a une ligue majeure de netball masculin maintenant. Elle n'est pas professionnelle, les joueurs ne sont pas payés, mais elle a pris une telle ampleur aujourd'hui que les joueurs sont en train de former une équipe de netball masculine qui sera bientôt payée. Ce sont les proportions que prennent le sport. Dans les pays où le netball est un sport très populaire, il est considéré comme LE sport suprême, non seulement pour les femmes, mais aussi pour les hommes.